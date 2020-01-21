桃花牆下打卡 鼠年吉祥

【明報專訊】農曆新年快到，大家都想高高興興迎新歲！新鴻基地產（新地）旗下15大商場，包括大埔超級城、元朗廣場、新翠商場及新都廣場等推出「福鼠賀歲喜迎春」活動，全部非常好意頭：大埔超級城有佔地1500平方呎的「福滿許願遊樂園」，18呎高的「桃花許願樹」豎立場景中，大家可以透過電子互動屏幕許下鼠年新願望，或在過千朵桃花鋪設成的「萬紫千紅桃花牆」前拍下美照；元朗廣場就有「金鼠送福桃花陣」，可愛的金鼠各持桃花和金幣大吉，象徵送福報吉祥。

除了新春佈置，商場亦舉行多個「着數」新春活動，包括「新地幸運招財利巿封」、「HK$1開運美食福袋瘋狂搶」、「新春團圓饗宴賞」、「珠寶貴氣迎新春」及「迎春賀新歲年宵市集」等一連串消費獎賞，與大家開心過新年。

■INFO

新地15大商場「福鼠賀歲迎新春」

日期：即日至2月9日

地點：大埔超級城、元朗廣場、新翠商場及新都廣場等

查詢：2665 6090（大埔超級城）

■送福鼠賀歲喜迎春禮盒

新鴻基地產送出福鼠賀歲喜迎春禮盒予《Happy PaMa教得樂》讀者，每份包括新地幸運招財利市封VIP禮盒、精選紅酒及即食鮑魚。名額6個，每人可獲禮品一份。有興趣的讀者請於1月22日（明日）中午12:00前回答以下問題，連同個人資料（姓名、地址、聯絡電話）電郵至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將獲專函通知。

問：大埔超級城「福滿許願遊樂園」佔地多少？

[Happy PaMa 教得樂 第277期]