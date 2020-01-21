家家有禮：與Sanrio 好友逛市集辦年貨

【明報專訊】一眾Sanrio 好友來到銅鑼灣利園區，陪大家迎新年！「福氣滿載迎新春」打響頭炮的有「Sanrio characters新春市集」，由即日起至年卅晚，多款萌度爆燈的Sanrio characters賀年美食及新春禮品等大家帶回家，更特設市集限定$1賀年禮遇，以及多個靚靚影相位，讓大家開心買不停！辦完年貨，大家記得換領典雅貴氣的「迎春接福利市封」，掃描QR Code參加小遊戲更有機會獲得由利園送出、總值$88,000的大利市，過一個盆滿鉢滿的新年！

此外，利園更安排了人氣可愛小豬以新春賀年造型現身，駐場於利園二期兒童區，準備好跟大家合照兼賀新歲！於指定日子只要在場內消費滿指定金額，即有機會免費與可愛小豬拍照，並可得到即影即有相片連相框。

■INFO

福氣滿載迎新春

日期︰即日至2月23日（利園及利舞臺廣場至2月9日）

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：希慎廣場1樓中庭、利園二期2樓、利舞臺廣場地下

Sanrio characters新春市集

日期︰即日至1月24日

時間：上午11:00至晚上9:00

地點：希慎廣場1樓中庭

■送「迎春接福利巿封」連利市袋

Lee Gardens送出「迎春接福利市封」連利市袋予《Happy PaMa教得樂》讀者。名額20個，每人可獲上述禮品各一份。截止日期：1月28日，送禮詳情刊於報章。

整理：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第277期]