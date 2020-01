親子筆陣．家教明言：怎樣讚孩子才讚得好？

next

【明報專訊】爆竹一聲除舊歲,還有幾天又邁進新一年。祝願讀者們家庭和順、老少平安!農曆新年是一家團圓、親友互相祝賀的節日,在這個中國人的傳統日子,家長為辦年貨預備過年忙得團團轉,孩子則萬分期待過年美食和各樣賀年活動,當然還有長輩的利市錢。長輩在新年為晚輩送上祝福,除了利市以外,當然也會說上幾句祝福讚美的說話,就如「聰明伶俐」、「學業進步」……在新年送上祝福當然大家也暖在心頭,但在日常生活中,如何讚賞孩子才令他得益,原來也大有學問。

讚賞後天努力 孩子不斷進步

哥倫比亞大學的克勞蒂亞.穆勒教授(Claudia M. Mueller )等人曾以小學生為研究對象,以不同的讚美形式做了多次的實驗研究,學生在研究過程中隨機分為兩組並做第一次智力測試。第一組的學生在表現良好時,測試者會針對學生的天生特徵加以讚美,就如稱讚他們「好聰明」、「好醒目」;而當另一組學生有良好表現時,測試者則針對他們的努力付出加以讚賞,就如「你很努力」、「你有好表現是因為你用功」。穆勒教授綜合研究結果並發表了題為Praise for intelligence can undermine children's motivation and performance的論文。研究發現,同一批學生在接受第二次相對更困難的智力測試時,第一組的學生出現成績下滑並會歸因為自己缺乏天分,亦有較高的說謊傾向;另一組學生出現成績下滑時則歸因為自己不夠努力,並傾向願意付出更多時間令自己進步。

研究的另一個啟發,是穆勒教授又做了第三次智力測試(難度和第一次相若),結果發現第一組學生的成績竟有所下降,而另一組學生則相較於第一次測試的表現再有上升。從以上的實驗研究可見,我們的讚美會潛移默化,成為孩子面對事情成敗的歸因,讚揚孩子的天賦,或可讓孩子感到快樂並更具自信,但讚揚孩子後天的努力,他便可具體地將讚美的內容化作下一次的努力行動,令自己不斷進步!

和孩子一起思考改善辦法

不僅是讚美的說話,就算是責備孩子,如果家長向孩子說「點解咁蠢」、「講極都唔明」之類的說話,孩子在心裏只會怨懟自己天生不如別人,而天資沒有辦法改變,孩子只好認命!但家長如果耐心地指出孩子的表現是在哪一方面不夠努力,和孩子一起想想具體的改善辦法,孩子定能有更多的進步。祝願您和孩子在新一年親子同行,彼此加多一點了解,「家」多一點愛!

文:鄭家明 (基督教宣道會宣基小學家長教育主任)

作者簡介:全國十優機械人教練,多年推動創意及STEM教育;近年於任職學校發展繪本及家長工作,希望把創意融入親子教育,讓孩子和家長共繪美麗溫柔的天空。

