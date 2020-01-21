親子筆陣．家教明言：怎樣讚孩子才讚得好？

【明報專訊】爆竹一聲除舊歲，還有幾天又邁進新一年。祝願讀者們家庭和順、老少平安！農曆新年是一家團圓、親友互相祝賀的節日，在這個中國人的傳統日子，家長為辦年貨預備過年忙得團團轉，孩子則萬分期待過年美食和各樣賀年活動，當然還有長輩的利市錢。長輩在新年為晚輩送上祝福，除了利市以外，當然也會說上幾句祝福讚美的說話，就如「聰明伶俐」、「學業進步」……在新年送上祝福當然大家也暖在心頭，但在日常生活中，如何讚賞孩子才令他得益，原來也大有學問。

讚賞後天努力 孩子不斷進步

哥倫比亞大學的克勞蒂亞．穆勒教授（Claudia M. Mueller ）等人曾以小學生為研究對象，以不同的讚美形式做了多次的實驗研究，學生在研究過程中隨機分為兩組並做第一次智力測試。第一組的學生在表現良好時，測試者會針對學生的天生特徵加以讚美，就如稱讚他們「好聰明」、「好醒目」；而當另一組學生有良好表現時，測試者則針對他們的努力付出加以讚賞，就如「你很努力」、「你有好表現是因為你用功」。穆勒教授綜合研究結果並發表了題為Praise for intelligence can undermine children's motivation and performance的論文。研究發現，同一批學生在接受第二次相對更困難的智力測試時，第一組的學生出現成績下滑並會歸因為自己缺乏天分，亦有較高的說謊傾向；另一組學生出現成績下滑時則歸因為自己不夠努力，並傾向願意付出更多時間令自己進步。

研究的另一個啟發，是穆勒教授又做了第三次智力測試（難度和第一次相若），結果發現第一組學生的成績竟有所下降，而另一組學生則相較於第一次測試的表現再有上升。從以上的實驗研究可見，我們的讚美會潛移默化，成為孩子面對事情成敗的歸因，讚揚孩子的天賦，或可讓孩子感到快樂並更具自信，但讚揚孩子後天的努力，他便可具體地將讚美的內容化作下一次的努力行動，令自己不斷進步！

和孩子一起思考改善辦法

不僅是讚美的說話，就算是責備孩子，如果家長向孩子說「點解咁蠢」、「講極都唔明」之類的說話，孩子在心裏只會怨懟自己天生不如別人，而天資沒有辦法改變，孩子只好認命！但家長如果耐心地指出孩子的表現是在哪一方面不夠努力，和孩子一起想想具體的改善辦法，孩子定能有更多的進步。祝願您和孩子在新一年親子同行，彼此加多一點了解，「家」多一點愛！

文：鄭家明 （基督教宣道會宣基小學家長教育主任）

作者簡介：全國十優機械人教練，多年推動創意及STEM教育；近年於任職學校發展繪本及家長工作，希望把創意融入親子教育，讓孩子和家長共繪美麗溫柔的天空。

[Happy PaMa 教得樂 第277期]