蒲公英教室：孩子唔得？係未得！

【明報專訊】踏入2020年代，展望新年，也得回首過去。10年前，我只是初出茅廬的小伙子，很難想像自己會由教師躍升為校長，更有幸在這裏與大家分享教育點滴。十年人事幾番新，有信仰的我，相信這是神的帶領，十分感恩。若大家認識我的過往，或會覺得這是「神蹟」。我希望自身經歷能鼓勵各位家長。

上年度的學校旅行，我巧遇中學母校老師，他們同樣帶學生出遊。10多年沒見，我既開心又緊張。我上前向他們打招呼，彼此問候。老師問我為什麼在這裏，我說帶學生旅行。「做教學助理？」我說不是；「做IT工作嗎？」我又說不是；「難道是老師？」我說都不是。有人開玩笑道：「唔通做校工？好少見咁後生的校工。」我請學生過來向他們介紹我是誰，學生稱呼我校長。他們顯得難以置信。也難怪，我以往是個「百厭星」，常常捉弄老師及同學。他們以為我跟學生串通戲弄他們，於是我再叫來數名學生，他們都稱呼我為校長。老師驚訝不已，有位當年的班主任更大叫了三次「真的嗎」。

昔日百厭星 變身非一般校長

以往我的成績表上，常有「好動多言，成績有待改善」的評語。我貪玩多嘴，在傳統教師眼中，這些可能都是要「修正」的行為問題。可是多年後，我發現「多言」讓我能在教學中好好發揮；「好動愛玩」使我能更親近孩子，更促成學校現有的森林課程。「古靈精怪」給我更多創意，設計不一樣的課堂，更造就了「巴士圖書館」的誕生。

孩子各有天賦 要耐心發掘

你知道嗎？我第一次會考，只有8分呢！良師的教誨，驅使我努力求學，早前在中大碩士畢業。我取了一個外號——「蒲公英」，是希望能將自身經歷傳播開去，鼓勵下一代。我特別感謝當年教導我會計科的溫瑞玲老師及體育科的梁國基老師，他們對我影響尤深。

高中時由於經常傾偈，被當年的班主任「放逐」到課室角落，四周沒有同學。可是每當會計課時，溫瑞玲老師都會讓我坐回同學旁邊，亦特別鼓勵我。我成績最好的科目就是會計，這正正因為溫老師的循循善誘；梁國基老師則在體育方面對我多加栽培，他知我對運動有興趣，給予我很多比賽機會，最深刻是他讓我代表香港到意大利參加手球比賽，過程至今仍歷歷在目。我後來成為體育教師，並於大學選修會計系，他們有教無類的態度，我銘記於心。

我的成長經歷讓我特別在意給予孩子機會，按他們的特質培養他們。我深信每個學生皆有天賦，如神創造人，每個都有不同才能，只要我們細心觀察，多鼓勵多讚賞，孩子定必有所作為。如我常常跟學生說：「你哋唔係唔得，只係未得。」

孩子的真正才能，正待你耐心發掘。

文：黃偉立（通德學校校長）

作者簡介：自小古靈精怪，好動多言，現為一校之長，化名「蒲公英」，希望分享不一樣的教育方式，將愛的種子散播開去。

[Happy PaMa 教得樂 第277期]