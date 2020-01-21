民房四寶：做一個更好的自己

【明報專訊】這天，趁着新年假期，約了幾個舊生吃飯。他們接受了「邀請」，從2019年開始參與義工服務，每月探訪基層家庭及露宿街友。能夠與他們在教室之外延續師生緣，於我而言，是一份難得的福氣。一年過去，這天的見面，除了感謝他們的付出，也想跟他們一起回顧當中的經歷，聆聽他們的感受，期望在新的一年，他們可以做一個更好的自己。

當義工後找到新的自己

「為何一直來當義工？起初是因為老師你，也是覺得助人為快樂之本嘛，慢慢發覺，大家活在同一個城市，關心比我們不幸的人，是一種責任，所以就沒有停下來的打算。」這個男生，過去在班上常揶揄我是「上等人」，說自己是三餐不繼的下等人，正是我要救濟的貧窮人。但看他頸項常掛着粗幼不一的長鏈和墜飾、手上的歐洲名表和牛皮手鐲，還有比女孩子更多的指環，就知道他口中的貧窮有多真。萬料不到，這個型男會來當義工。今天，面前這個男生，比以前更加有型，他身上已再沒有那些潮流飾物，卻散發着一份過去被掩蓋着的真誠與善良。

「我是一個不快樂的人，從小到大，哭的時間比笑的日子多。數年前我跟丈夫離婚，人生就變得更沒有方向和喜樂。後來回學校讀書，認識了老師你，我什麼也沒有，只有時間，想參加探訪，總比自己一個人困在家好。但這一年，我留意到自己多了笑容。」女生平日不多說話，這是我聽過她說最長的話。坦白說，我沒有想像過她背負着這樣的經歷，也沒有想像過會聽到這樣真情的心底話。關心者都可以是被關心的對象，他們都帶着不同的傷痕和故事，在義工服務裏，他們找回生活的意義，找回迷失的自己，原來，這也是一個被醫治的過程。

經歷使生命成長

「老師，對不起。我知道我沒有盡力，常有保留和距離。不知為何我內心常有一種矛盾，就是怕好心做壞事，怕我們的愛心被濫用，即使不是存心欺騙，也使貧窮人變得倚賴，放棄自力更生。每次探訪我都只在口頭上慰問與關心，從沒有付出過什麼，直到有一次，一個已探訪多月的街坊說剛找到工作，想請我幫忙做諮詢人，但當時的我，拒絕了他。他說沒有所謂，但眼神已流露極大的失望，我感到矛盾，即使有千百個原因，也驅不走內心的後悔。今天再回想起，我突然明白自己感受，是後悔自己對人的絕情。」這個舊生已近退休，是一名高材生。過去的成功沒有讓她思考這個城市給她的價值觀，當坦白地面對自己，她也沒有想到，會為所做的決定後悔。在我來看，這是一個好的開始，因為一套新的價值觀已在她裏面建立起來。

生命的成長，重要的不在於學歷，而是經歷。在新的一年，我們有什麼新年願望？活在一個貧窮人口超過140萬的城市，更值得思考的是：我要成為怎樣的一個人？願我們都能做一個更好的自己，關心比我們不幸的人，為這個城市建立新的價值。

文：歐偉民

作者簡介：前校長、教育博士、大學講師，愛文字，更愛孩子，堅信親子關係比學業成績重要，在理論與實戰中猛然發現，夫妻關係才是子女快樂成長的基石，育有兩女一子。

[Happy PaMa 教得樂 第277期]