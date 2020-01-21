國際親子台：教育最成功國家推「國際失敗日」

【明報專訊】寫這篇文章時，正在芬蘭等候轉機。說起芬蘭不少人會想到聖誕老人、觀看極光；從事教育的，則會想起芬蘭的教育成功，包括課堂時間短、課程自由、教師水平高、學生出品好等等。除此以外，它尚有另一個鮮為人提起的特色，就是在2010年發起「國際失敗日」（International Day For Failure），在每年10月13日鼓勵大家慶祝「失敗」。

「失敗乃成功之母」是我們經常掛在口邊的一句諺語，但有多少時候，我們真正視失敗為成功的前奏呢？坦白說，我們經常只定義失敗為「失敗」，與成功根本就是天與海的距離。事實是，我們總會問孩子，為什麼會做不到，卻很少會慶祝孩子做不到。

有沒有想過，孩子的學習過程，本來就是在不斷跌碰中學習。如果孩子沒有機會經歷跌倒，就不會經歷重新爬起來，那就說不上是真正的成長。試想想孩子是怎樣學習的，他的第一次轉身是如何來的？就是本來只躺在牀上動下小腳，經歷過很多次，只僅僅轉了一半身，「失敗」了，沒轉得成。然後，努力掙扎過不知多少次後，終於伸一下腳，用力反身，最後才能轉身成功。嬰兒學轉身經歷失敗與嘗試，學站起來也如是，學踏出第一步亦如是。

提升「復原力」 擁抱失敗擁抱未來

沒有冒險嘗試的精神，就沒有成功的機會。把圖形放入對的圖案中，這類BB玩具，你家中也可能有一個。有沒有觀察到孩子如何玩？就是把不同的圖案積木，嘗試放到不同的洞口，比比對對試試哪一個圖案能對上，是一個不斷經歷「失敗」再嘗試的過程。這個過程能鍥而不捨、捲土重來，就是我們所說的「復原力」（Resilience Power）。

我們經常說，在未來世界，很多現在的工種都不再存在了，那麼我們可以怎樣預備孩子面對這個不可預見的未來世界呢？保存這份不怕失敗的冒險精神，以及面對失敗後的復原力，正是通往未來世界的鑰匙。今日很多地方努力推動初創企業，它們要尋找的，正是一代樂於面對失敗的冒險者，勇於面對失敗後有強勁復原力的未成功者。

「國際失敗日」的慶祝方法很簡單，把自己失敗的經歷上載社交媒體便可，藉此鼓勵更多人以正面態度面對失敗。作為父母或教育工作者，也許我們可以把「國際失敗日」放到我們生活的每一天，視失敗為成功必經之路，讓我們的孩子能擁抱失敗，擁抱未來。

文：Hello Bonnie（多元學習坊高級總監）

作者簡介：修讀國際關係，成為兩女之母後變身3職媽媽，在小助教鞭策下，完成兒童與家庭教育碩士，仍繼續在工作、讀書及湊女角色中努力掙扎。網誌：FB.com/hellobonniemami

[Happy PaMa 教得樂 第277期]