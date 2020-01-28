名人親子：高齡新手爸媽 黃澤鋒自信與女兒零代溝

雖說不寵，夫妻倆湊女可是一手一腳落足心機，Lily說他們沒請家傭：「這是她成長的黃金期，怎捨得交給別人，我得爭取每一分每一秒陪着她！」（劉焌陶攝）

有「魔鬼教練」之稱的黃澤鋒，跟囡囡玩耍時都要玩「最刺激」的遊戲，就是充當女兒的人肉過山車，把她「舞來舞去」，囡囡總是被逗得哈哈大笑。（劉焌陶攝）

【明報專訊】2019年初，黃澤鋒宣布太太陳麗麗以51歲之齡懷孕，並在去年7月順利誕下女兒「小黃妃」黃熙恩，火速成為娛樂圈甚至親子界一大話題。年過半百，有人早已弄孫為樂，黃氏夫婦卻既驚且喜地接過新手爸媽的身分，與愛女展開人生新一頁。

文：顏燕雯

場地提供：Hotel COZi Resort

黃澤鋒與陳麗麗（Lily）2008年在朋友介紹下認識，二人在一年多後拉埋天窗。可是生孩子一事，卻拖了10年之久。

10年生育計劃

臨近限期女兒降臨

當初Lily並沒有想過要孩子。她從前較少做帶氧運動，閒來只會打保齡，卻因此不小心拉傷了腰脊。直至認識了黃澤鋒，在他影響下接觸泰拳。本來只想有個共同話題，想不到這項運動令她身體漸漸變好，更燃起鬥志，最後只花了1年時間便考獲教練資格，還當起兒童泰拳教練，學生中不乏幾歲大的孩子。「最初我是有點怕教小朋友的，怕不懂怎樣把他們教好，所以我請教澤鋒。在傾談時，他給了我一個新想法，說我們作為教練，除了要教曉孩子基本技巧，還要在他們人生中埋下一顆種子，一顆懂得與人相親相愛、尊重別人、學習如何做人的種子。」

Lily不再害怕教導小朋友，也察覺身體強健了，便有了生孩子的念頭。雖然當時夫妻倆已經40多歲，但由於想自然懷孕，並沒有刻意追尋人工受孕方法。可是，日子一天一天過去，肚皮還沒有消息，於是他們決定給自己一個10年計劃，「我們給自己的期限是結婚10年，即2019年還沒有孩子的話，便會放棄，乾脆把學生當成自己的小朋友」。話口未完，就在這個限期前，小黃妃誕生了。

女兒出生

更有動力強身健體

高齡父母即使順利誕下寶貝兒，仍有兩大煩惱需要面對：一是擔心年紀大，沒有體力和健康跟子女去玩；二是害怕與子女有代溝，難與他們「做朋友」。不過，黃澤鋒和太太卻完全沒有這些憂慮，因為他倆早已打好了基礎。

黃澤鋒說：「教游水可以教到90歲，我女兒20歲的時候，我才72歲，對於體力我一點也不擔心，她的出現更是我繼續保持身體強健的動力。」他指自己在新界區泳界很有名，天天都有教游水，教的除了一般技巧，還有針對參加比賽的密集式訓練。「因為在這區，考入好學校的競爭很大，家長都很緊張子女前途，所以很想他們有一技之長，拿些獎牌，幫助入到心儀學校。」

與時並進

緊貼孩子內心世界

多年教授孩子的經驗，讓澤鋒能緊貼年輕一代的內心世界，「你知道小孩子現在都不玩facebook了嗎？你知道他們在IG上載照片，即使沒有寫字也是一種意思？做父母的，有沒有想過從朋友角度了解子女？教學生與教仔女一樣，都要與時並進。有些學生，從小學跟我學游水，現在14、15歲了，正值反叛期，但他們什麼都會跟我說，連不會跟父母說的，也會跑來問我意見，因為我從不會轉頭便把秘密告訴他們的父母，這就是信任。只要你失信過他們，他們便永遠不再信任你，不再願意跟你說心事，跟做父母的道理一樣」。難怪Lily笑稱澤鋒像學生的心理輔導員多於教練。

不強迫讀書

養成自覺最重要

對於教導寶貝女兒，他們一個扮演黃飛鴻，一個扮演石堅。澤鋒指自己是黃飛鴻，專做好人，媽媽則做惡的。Lily說：「阿女很怕我，每次她扭計，我一鬧，她便不再哭。但當她看到爸爸在旁，眼神便會追着爸爸再大哭，因為她已經知道爸爸是可以嗲的。」澤鋒笑言對着女孩子總是會心軟，「如果訓練時，有個男孩走來問我，阿sir，可否練少一次呀？我會說不可以；但如果是女孩說，阿sir，不如不要再練啦！我又會輕易放過她！這也是爸爸的死穴，他日女兒長大一點，來嗲一嗲我，我也不如何招架」。

小黃妃萬千寵愛在一身，他不怕自己寵壞她，反而怕她給身邊的人寵壞。「家中最小是她，我兩個侄兒都已經大學畢業，將來她說一句要什麼，家中誰人會捨得不給？我就是怕大家都太寵她了，所以要提醒自己不要太縱容。」澤鋒不想縱容女兒，只想她快樂成長，學什麼、是否讀書材料也不重要。「太太想她讀happy school，我認為開心就好！讀書跟練水一樣，不能強迫的，習慣了，便可應付得輕鬆一點。小時候我們可能會給她一些指引，教她讀、陪她讀，但長大一點就要靠她自己努力，最重要是養成自動自覺溫習、做功課的習慣，之後便不會覺得辛苦。」

[Happy PaMa 教得樂 第278期]