文化園地：機智勇敢又善良 讀好書識好鼠

在繪本世界，鼠的形象完全顛覆人類所想，牠們既機智勇敢，又善良可愛，小朋友要好好學習啊！（黃志東攝）

【明報專訊】金鼠年，最紅的當然是老鼠，但說起老鼠，總令人聯想起「骯髒」、「醜陋」，以及一連串含貶意的諺語。不過，在繪本世界，鼠的形象卻很不一樣，牠們機智勇敢又善良可愛，絕對是大小朋友在新一年學習的好榜樣。

跟鼠偵探查案 切忌先入為主

以老鼠當主角的童書可不少，其中最為小朋友熟悉的可能是《老鼠記者》，主角記者謝利連摩·史提頓充滿偵探頭腦。不過，共童悅讀店主戴琼寳（Kimmy）推介的另一本《一定是貓做的！》，主角偵探鼠麥克同樣機智。

故事始於一宗「命案」，小老鼠球球「死」了，伏「屍」地上，白鼠、灰鼠、眼鏡鼠聚在一起哀悼；又憑擺在眼前的「證據」，牠們推測着球球的遇害經過，並一口咬定兇手就是貓。唯獨麥克充滿求真精神，不斷挑戰證人的供詞。「在這個年頭，我們可不是也像這3隻小鼠，很容易帶着成見，未審先判嗎？」Kimmy指故事結局出人意表，「牠們都忘記提出最重要的問題」。但無論如何，偵探鼠麥克努力明辨真偽、追根究柢的精神，都值得我們學習。

《一定是貓做的！》輕鬆幽默，另一本繪本《莉莉的大日子》同樣令人看得開懷，尤其是女孩子。老鼠學校的蘇老師向大家宣布一個大消息，他要結婚了，而主角莉莉想在蘇老師的婚禮中當花童。原來當花童是她從小以來的夢想，甚至勝過當外科醫生、美髮師或大明星。

願望落空 學習調節心情

Kimmy笑言，不同讀者或許會對莉莉有不同的感覺，「我就喜歡她有清晰的目標，主動爭取」。可是事與願違，蘇老師原來找了自己的外甥女妞妞做花童，莉莉只能做花童的小幫手。「願望落空，該如何調節心情，面對現實呢？」這也是孩子需要學習的課題。

忠於自己 不做盲從旅鼠

小朋友們或許不知道，原來地球上已知的老鼠品種有2000多種，而在《小旅鼠向前衝！》中的一班主角，正是傳說中會集體跳海自殺的旅鼠！故事中所有小旅鼠都「沒有自我」，牠們不論外貌、思想和行動都「跟大隊」，只有雷利勇於與眾不同，從不怕在群體中突顯自己或與別人的意見不同，牠還希望喚醒族群，要活出個人特質。藉這本書，Kimmy鼓勵大家重新檢視自己。「有沒有盲目從眾？又有沒有勇氣忠於自己的想法和意見呢？」

小老鼠拼布被 彼此安撫悲傷

喜歡溫情小品的孩子，Kimmy就推薦看《小老鼠的拼布被》，這是一本講親情、講友愛的繪本。小老鼠小蘿蔔常常思念去世的奶奶，傷心難過，好友小種子決定和朋友一起製作讓小蘿蔔找回幸福的禮物——拼布被。社區的小老鼠紛紛拿出自己心愛的布去做拼布被：有珍藏的小被、有擦過無數眼淚的枕頭套、有過世媽媽的美麗裙布……這張拼布被，果然令小蘿蔔重新振作起來。「唯望在新一年，香港人也透過祝福傳遞愛，安撫彼此心底的悲傷。」Kimmy由衷地說。

■好書推介（見圖）

《一定是貓做的！》

《小老鼠的拼布被》

《小旅鼠向前衝！》

《莉莉的大日子》

文︰沈雅詩

小模特兒：楊駱

[Happy PaMa 教得樂 第278期]