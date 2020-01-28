升學攻略：幼稚園及小學篇

【明報專訊】性格活潑喜探索

啟思、金巴倫較適合

問◢ 小兒將入讀K1，他性格活潑，喜歡探索。現收到啟思小學附屬幼稚園、約克英文小學暨幼稚園（九龍塘）及金巴倫英文幼稚園錄取。家住41校網，請問應該如何選擇？

答◢ 啟思小學附屬幼稚園採用綜合式主題探索課程，重視兩文三語；約克重視英語拼音及學術；金巴倫以蒙特梭教學模式推行數學、邏輯思維、手眼協調等訓練，用主題教學，亦重視英語。若性格活潑，可考慮金巴倫及啟思。

「適量型」幼園

九龍城可考慮創價、啟思

問◢ 平日只知道有分私立幼稚園及免費幼稚園，拜讀你專欄後才了解到有「適量型」私立幼稚園。可否推薦九龍城區（35校網）2至3間「適量型」和免費幼稚園呢？

答◢ 所謂適量型免費幼稚園，是指該些幼稚園透過遊戲學習，然後回家做適量功課，用來鞏固小朋友在學校學到的知識。所謂適量，是適當的分量；若明明一個字寫3、4次便足夠令小朋友記好，學校卻要小朋友寫一頁，這便是超量。九龍城區可考慮啟思幼稚園幼兒園（正校）、香港創價幼稚園、保良局陳黎惠蓮幼稚園。

20分報寶血會嘉靈

自行階段有機會取錄

問◢ 若孩子只有20分，40校網寶血會嘉靈學校自行階段仍有機會嗎？

答◢ 如果用「世襲超收額」來排位，寶血會嘉靈學校去年在40校網21所小學中排第7，前年排第6，如果今年形勢沒有大變動，20分應有些機會被取錄的。

文：趙榮德

作者簡介：前喇沙書院副校長、資深教育工作者（歡迎查詢幼稚園及升小問題，電郵：happypama@mingpao.com）

[Happy PaMa 教得樂 第278期]