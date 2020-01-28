喜閱愛麗絲：校園裏的閱讀推手

【明報專訊】學校內的圖書館主任，都會以推動校園的閱讀文化為己任，而在推廣閱讀前，必須先要讓學生真正明白閱讀書籍的意義是什麼。不少家長及教師都喜歡將閱讀與學業成績掛鈎。閱讀目的變得功利，令孩童看書都變成了負擔而非樂趣。如果連學校的閱讀計劃及規劃也是為了滿足功利的想法時，閱讀教育自然是沒有樂趣可言了！

早年不少學校的閱讀課堂，都不斷要求學生填寫工作紙及做閱讀報告，這些都使學生對圖書退避三舍。因此，校園內的閱讀推手——圖書館主任，便是學校推動閱讀成敗的關鍵角色。圖書館是學校的知識寶庫，我們如何善用當中資源，提升學生的閱讀興趣及培養自學能力，讓其先明白閱讀的意義，是最為重要。

名著集合人類智慧 助增人生深度

曾有學生對我說自己常讀報，在當中汲取了不少知識。我說：「我們從報章所獲得的大多數只是資訊，資訊是常變動，而且也並非很重要的知識或真理，真正最具價值的知識都是在一流的經典及名著之內。我們最好能從先賢的著作中獲得知識及正確的價值觀念，再閱讀報章的資訊，手中握有一把尺、一套標準，便能協助判斷報道的可信度及是否合理，才不易被一些資訊所誤導。所以，我們最重要還是閱讀書籍，尤其是經典名著，它們都通過了時代的考驗，匯集了人類的智慧。這些書能夠為人類所遇到的問題、我們人生所經驗的難題，提供解決方法及參考。最重要是閱讀可以增加人生的深度，提高做人的層次。當然，我們也要懂得選取優質的報章，以獲得最新資訊。」作為學校裏的閱讀推手，能融會貫通不同的知識，具有綜合智慧，才可以好好管理校園的知識寶庫，令學生受益。

筆者擔任閱讀推手已有廿年之久。回顧前半生，教育生涯緊緊地結合了人生，令我過得很滿足和快樂。在辛勞工作之後，看到學生有進步，喜歡上閱讀，愛上參與閱讀活動，更是鼓舞。慶幸自己在教學生涯中，一直都有機會作出不同的嘗試，筆者在校內帶領圖書科組，一直以多元而富創意的教學策略，推動閱讀教育發展。在專業發展上，筆者曾多次應教育局、教師中心、香港大學、公共圖書館及中、小學等機構的邀請，主持逾百場教育講座及教師培訓。近10年，筆者先後出版過3本閱讀教育的著作，同時在幾份報刊撰寫專欄，當上了一個作者。2013年，筆者創立了「香港創意閱讀教育學會」，義務為香港的師生提供多元的閱讀活動，推動地區閱讀工作。感恩上天給予了這些機會，讓我在自己的崗位不斷發光發熱。不論作為改革閱讀教育的領航人或是教師們的啟導者，這些體驗都豐富了我的人生。

回想10年前，供學校圖書館主任參加的教師獎項，可以說是寥寥無幾。近年，隨着社會對閱讀教育的重視，開始多了一些圖書館獎項的設置。有些教師獎勵計劃，也開始注重校園內一群閱讀推手，甚至破格地讓圖書館主任獲得獎項。筆者最近就參與了由香港教育行政學會主辦的「第四屆卓越教育行政人員獎勵計劃」，有幸獲取了一向只有校長獲得的殊榮——「卓越教育行政獎」。這不獨是對筆者及同事的認同，相信亦讓業內的同工感覺被重視和鼓舞。

文：董雅詩

作者簡介：資深學校圖書館主任，熱愛文字，兼且創意無限。著作包括《一書一天堂——圖解家校讀書會》、《愛麗絲老師讚好的50本必看童書》等。

[Happy PaMa 教得樂 第278期]