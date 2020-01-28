小學雞媽媽：教育電視如何講述傳媒

【明報專訊】女兒的常識課談傳媒，我們找相關的ETV來看，愈看愈不對勁。

這集屬高小程度，題目叫《傳媒》，你以為它會介紹傳媒功能和社會影響嗎？且慢，主持從一開始便質疑——

「傳媒對於我哋嘅日常生活有好大影響，但係傳媒報道嘅內容係唔係一定正確呢？傳媒又會唔會為咗爭取收視作出不適當嘅報道呢？而我哋又應該用乜嘢態度去面對傳媒呢？」

傳媒「放蛇」浮誇短劇做足10分鐘

我猜想也許節目選了批判角度，從傳媒操守切入討論？好，我給點耐性，待它進入主題。簡短開場白後是一齣關於新聞報道的短劇，劇中記者「放蛇」偷拍藥房貴價賣便宜藥，其間意外發現女明星的外傭取藥安胎，追蹤時目擊不相干的交通意外，於是轉拍死者大特寫，因為「撞到血淋淋夠晒刺激，觀眾鍾意」。

回到編採室，老頂選擇困難，把3份「半桶水」材料加另外兩單專訪（「社團大佬上位秘聞」和「少年股神狂賺千萬」）放到「新聞任你點」節目讓觀眾自己選，看似很聰明地說：「咁就穩陣啦！」最後觀眾票選交通意外作頭條，因為標題有「爆頭噴血」4隻字。

影片裏的新聞從業員嗜血、膚淺、滑稽、視操守如無物，而這樣浮誇荒誕的短劇足足做了10分46秒（感謝ETV網站的章節計時），我等啊等，終於等到主持人小結：「有啲傳媒為咗吸引人注意，不惜侵犯別人私隱，甚至乎極力渲染暴力、血腥同物慾享受，但係呢啲內容係唔係健康，又係咪適合我哋呢？」學生演員提問：「嗯……咁傳媒係咪真係咁唔可信呢？」

不提民意渠道、監察角色

主持人答：「唔係，傳媒對整個社會都有好大貢獻，你哋試回想下傳媒點影響你哋嘅生活？」節目闡述了3點：1，提供資訊（畫面是天氣報告）；2，教育大眾（普通話教學）；3，提供娛樂（足球比賽直播）。這些就是ETV眼中「傳媒的貢獻」了，合共49秒。至於傳媒的監察者角色？作為反映民意渠道的價值？節目費盡力氣鞭策和扭曲的新聞，本身的使命為何？

節目沒提這些，沒有，連半秒都沒有。

不是說傳媒不能批判，問題是小學生的教育電視至少得從正面功能說起，不能只破不立。正如，如果要向小學生介紹警察，合理做法是用較大篇幅講述他們該有的模樣，然後才是要警惕的、當中一些人變壞了的樣子。沒有前者的認知，哪來後者的批判？

這是我在香港看過，最不遺餘力醜化傳媒的影片，它甚至可能是小學雞認識傳媒的啟蒙。作為家長、記者和公民，我實在感到遺憾。

文：蘇美智

作者簡介：家有兩隻「小學雞」，心願是在人人愁着臉當爸媽的年代，努力做好相信孩子的樂媽媽。作品包括《外傭——住在家中的陌生人》、《壹家傻蛋》、《我們的同志孩子》、《死在香港——流眼淚》（合著）。

[Happy PaMa 教得樂 第278期]