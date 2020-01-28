自在講媽：正念功課：一封給孩子的信

【明報專訊】早前應邀成為「停一停心呼吸」的講座嘉賓，感恩有這個機會分享「正念（Mindfulness）」如何協助我調節情緒，冷靜處理各種帶孩子的挑戰。為了有更好的準備，主辦單位的王蓓恩博士約了個簡短的會議，大家同意重點從媽媽的角度分享正念的重要及舉些「落地」的建議讓受眾參考。王博士問我能否抽空，試着安靜下來給長大後的雞蛋仔寫封信，透過文字整理思緒，也給觀眾多一個運用正念技巧的方法。

當下我輕輕點頭但心裏有些猶豫，作為一個媽媽抽空默坐、寫抒情文絕對是一個奢侈。我經常遲交稿件，桌面堆積了學生功課還有未完成的教案，在職媽媽如果能夠準時放工回家，會先處理孩子的需要，全職媽媽就更加是千手觀音，無限周旋於家務與孩子之間，連喝水的時間也沒有，不會有閒情逸致寫親子信。雖然把王博士派的功課記在心裏，但一直都沒有機會執筆。

昨晚又再艱難地哄雞蛋仔入睡，他自小就很難入眠，這回更硬生生賴在地板。無計可施之下我陪他躺在地上，看嬰兒音樂投影機重複又重複投射在天花板的小動物。他身子長，頭貼住我的臉，我剛剛好抓住他的左腳板輕輕地搓。他不經不覺間睡了，我也累得撐不起身，索性在黑暗中休息一會。王博士的正念功課又浮起來，有些感受想告訴孩子。當時沒有紙筆，現在試着回憶寫個梗概：

「相信小腳板能找到正確方向」

仔，你知道媽媽很愛你、很擔心你嗎？

搓揉你的腳板讓我想起和你第一次見面，那時媽媽被壓在手術枱不可以抱剛出生的你，醫生護士都擔心你缺氧，好在隔一會兒聽到你柔弱的哭聲。護士抱過來，我看到一雙小腳板，跟我一樣，緊張的時候腳趾都撐開了！

是一出世就注定嗓子小，現在也不太講話嗎？你總是默不作聲但眼珠子機靈轉動，把古怪的念頭藏在心裏。坦白說，其實媽媽曾經因為你的言語遲緩而感到生氣。不過這念頭也讓我內疚慚愧，畢竟這與生俱來的挑戰並不是你選擇的。

「生氣」背後源於恐懼，我害怕你有更複雜的發展阻滯，害怕你被孤立被排斥，甚至乎沒有機會建立幸福家庭。就算你聰明，努力地克服一切障礙，我也害怕你走冤枉路比其他人辛苦。我害怕，因為我知道這世界的歧視和不公義，就算再努力尋求訓練也未必能夠協助你適應世界，害你失去生命的樂趣。

這些恐懼讓我窒息，驀然，腳趾跳動拉我回到當下，我仍然躺在地板，聽到你沉穩的鼻息。你賦予我「母親」這身分，充滿壓力和責任，但也因你一聲「媽咪」，我可以鼓起勇氣冷靜應對每項新挑戰。

仔，我相信，真心相信，你這雙小腳板能找到正確的方向，按你舒服的節奏開步走，放慢走，我陪你走，感恩有你。

文：彭梓雅

作者簡介：前懲教主任，放棄鐵飯碗轉型全職主婦，兼職實習社工督導/繪本伴讀導師/家庭輔導員。興趣廣泛，不務正業。最大成就是生了一個「雞蛋仔」，置了一頭家。

[Happy PaMa 教得樂 第278期]