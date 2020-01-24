教大GPS：教學行政，水火不容？

【明報專訊】教師的工作離不開教學與行政，當中教育界一直詬病的，就是行政佔據教師大量時間，令他們不能抽身教好學生。可是，筆者想唱反調，提出行政與教學並行的概念，讓學校及教師反思教師工作應如何分配。

首先，我們得要明白行政工作有「教學組」、「教務組」（個人成長等）及「學校行政組」（維修及電子用品等）三大組別。很多時，教師除了教學外，就是身兼升學輔導或考試組等行政工作。

為方便大家了解，以一名商科教師為例，如教師本身負責升學就業，表面上這行政與他的商業教學全無關係。但是，每一個行政組別都是按其校情及學生的需要而組成。而教師被安排到相關行政單位，必然與他的本科知識或自身強項有關。以商科教師為例，他們善於分析個人理財，為人生規劃做準備，這些正是學生升學生涯中要掌握的東西。若教師對理財有一套獨特見解，這分理念就可融入教學之中。現實中，可能因課程設計所限，部分理念未必能在教學中提到；但若教師是負責升學輔導的工作，就可加以調適或增補相關內容到輔導之中。

行政工作應切合教師專長

由此可見，在清晰教育理念支援下，教學及輔導工作可互補不足，從而令學生得益。現實教學中，無數傑出的教師都是以理念先行。藉着行政工作之便，提升教學及學生個人成長的效能。這種教學與行政的協同效應，都是因為教師有專業知識及個人自主能力，在形成個人教育理念後，發展一套統整的課程。由此可見，理念先行是令行政與教學結合的重要因素。

善用資助 校務處分擔雜務

值得注意的是，並非所有行政工作都可以與教學接軌。若被委派與學生成長或學習全無關係的工作（例如跟進學校工程），要以理念推動行政並產生協同效應，實在有一定困難。所以，學校在安排教師工作之時，應分清什麼事務與學生有關。要是該行政工作並無教育效益（如要教師向供應商索取報價及親身印刷筆記等），實應盡量減省。善用政府的新資助，把這些工作分發到校務處，讓教師真的以學生為本，專注於對教學有意義的事。

文：何振聲（香港教育大學教育政策及領導學系講師）

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。

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[Happy PaMa 教得樂 第278期]