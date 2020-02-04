【明報專訊】小小利市，大大意義，不少社會服務機構都呼籲大家捐出部分利市，在金鼠年，為自己及別人帶來祝福！

人人有利市

主辦單位：香港基督教服務處

收集日期：即日至2月20日

活動內容：捐出一封利市，金額不拘，支持該處的服務發展，幫助弱勢社群

捐款詳情：www.hkcs.org/tc/laisee

一人一利市 關愛長者大行動

主辦單位：香港耆康老人福利會

收集日期：即日至2月21日

活動內容：幫助貧困、獨居、隱蔽或體弱長者改善生活，安享晚年

捐款詳情：www.sage.org.hk/Donate/Donateyryl.aspx

利市一封 希望滿載

主辦單位：護瞳行動

收集日期：即日起

活動內容：

每捐出$150，即可為一名尼泊爾等偏遠地區眼疾患者帶來適切和及時的眼科服務，重拾光明

捐款詳情：bit.ly/2SOW9cm

一人一利市 籌款活動

主辦單位：長者安居協會

收集日期：即日起

活動內容：每捐出$100或168利市，即可幫助一名貧困長者或有需要人士免費使用「室內平安鐘」或「隨身寶」/「平安手機」一個月

捐款詳情：bit.ly/2RdJMoK

捐利市 傳愛心

主辦單位︰香港輪椅輔助隊

收集日期︰即日起

活動內容︰支持機構翻新各式輔助器材，以保持輪椅及輔助工具良好安全運作，讓更多有需要巿民可以免費獲得暫借服務

捐款詳情︰bit.ly/2TWr3jB

鼠年一日一利市 讓歡笑重現

主辦單位︰智樂兒童遊樂協會

收集日期︰即日起

活動內容︰

支持智樂在醫院推行遊戲服務，把祝福及關懷送給住院病童

捐款詳情︰bit.ly/3aCu6TS

[Happy PaMa 教得樂 第279期]