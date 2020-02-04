升學攻略：幼稚園及小學篇

【明報專訊】■一動不如一靜 啟思原校升讀更可取

問◢ 家住青衣，兒子活潑好動，語言能力較弱，還在說BB話，現於啟思幼稚園（青衣）念PN（學前班），K1已獲原校下午班、崇真小學暨幼稚園（本地課程）及又一村學校（下午班）取錄。將來打算在九龍區升學，請問該如何取捨？

答◢ 信中說兒子語言能力較弱，還在說BB話，仍獲得崇真及又一村取錄，證明他受歡迎。兒子在啟思念PN，又獲原校取錄下午班，從孩子角度，似乎一動不如一靜，在啟思繼續讀K1好些，一來啟思辦得好，本人參考教育局質評，給該校排名A+；二來啟思近你居所，就近入學，幼兒學習會方便一些。

■已外補英文 K2轉國際幼園無需要

問◢ 仔仔今年在天主教聖瑪加利大幼稚園就讀K2，性格比較內向、被動，有外補英文。聖大是happy school，擔心學術水平不夠，小一報考直資私小（及叩門）時不夠競爭力，一直想幫他轉到國際幼稚園，如果K2轉校對於報考小學會不會有負面影響？

答◢ 聖瑪加利大幼稚園的畢業生一向升上的小學都不錯，既然已替囝囝外補英文，又何需於K2轉校呢？我不知道你兒子的適應能力如何，如果適應能力弱，對於考小學當然有些影響。其實國際幼稚園英文雖強，但中文都比較弱，未必完全合你的心意！宜小心考慮才作決定。

■叩門貼士是「誠意」 辦學理念必問

問◢ 小兒於升小自行階段以25分派入北角循道學校（14網），但仍希望日後到番禺會所華仁小學叩門。請問華小是不是要「1-1-1」或最少一個「1」才有機會接見？另外，叩這類津貼小學有什麼貼士嗎？

答◢ 你已經一鳥在手，可以用平常心去替兒子叩門。叩門的貼士是「誠意」，「誠意」表現在你對學校辦學理念的認同，該理念對你為何有這樣的吸引力，讓你要送兒子入學受其薰陶；校長一定會問你為何放棄手上小學到華小叩門，若你說不出華小的吸引力，校長肯送個學位給你嗎？一般學校之辦學理念會在該校網頁找到，而一般小學都要「1-1-1」才有機會接見。

文：趙榮德

作者簡介：前喇沙書院副校長、資深教育工作者

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[Happy PaMa 教得樂 第279期]