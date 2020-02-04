特教樂與路：孩子拒戴口罩，怎辦

【明報專訊】面對武漢肺炎的嚴峻疫情，全港中小學生的農曆假期延至3月2日，學生們盡量留家，非不得已外出的話，緊記戴上口罩。有朋友問，孩子不喜歡戴口罩，很快便把它扯下來，怎也勸不聽，該怎辦？

其實不單是一般小朋友，特教孩子都不喜歡戴口罩，覺得局促，此乃自然的事；但礙於健康，父母都會強迫孩子戴上。經歷過2003年的SARS，大家都非常警惕，嚴陣以待。相信戴口罩的日子將會持續一段時間，因此，大家可趁假期，多多教育孩子外出戴口罩，好讓復課後孩子們都能合作地戴口罩上學。

用喜樂心態 藉遊戲學戴口罩

針對特別有「個性」或固執的孩子，要改變他們的行為，需要很大的耐心，千萬不要動氣。以下幾個方法可以幫幫小朋友／特教孩子合作，做足清潔工夫及戴口罩。

1. 唱歌仔洗手仔

小朋友無耐性，洗手很多時都會馬虎了事，但抗炎要緊，從現在就改改習慣，認認真真地洗手，遠離病菌。小朋友最愛父母或老師陪伴，洗手時如果一邊唱歌，一邊洗手，歡樂的氣氛可讓他們覺得洗手原來是有趣的事。而唱畢一首生日歌或賀年歌最少20至30秒，足以讓雙手清潔除菌。

2. 毛公仔醫生遊戲

小朋友喜歡玩毛公仔，可以與他們玩醫生遊戲。父母及老師先扮醫生，找來小朋友講解要預防生病，最好要戴口罩、勤洗手。然後，醫生請小朋友幫忙為毛公仔戴上口罩，然後看看誰還未戴上，待小朋友戴上後，拍個照片讓他翻看，加深他的印象。

3. 砌圖遊戲

先預備一些戴了口罩的人物或卡通圖片，最好選小朋友熟悉的角色，如有需要，父母或老師都可自拍然後自製圖片，再因應小朋友的能力把圖片剪成若干塊。父母或老師先講預防疾病的故事，然後拿出砌圖，跟小朋友一起拼砌，勿忘提醒預防疾病，外出要戴口罩。理解能力較弱的小朋友可以在日漸累積的經驗下，慢慢接受外出要戴口罩的觀念，減少抗拒感。

4. 預告準備流程

帶小朋友外出前，可以預告一下，待會外出我們要戴口罩的。對於很強個性的小朋友，父母或老師可把外出步驟用圖片顯示／或拍下來；例如：穿外套、穿鞋子、戴口罩、離開家門。大家可把圖片貼在當眼處，讓小朋友預計外出的流程，對於較為固執的小朋友，特別需要耐性指導。

5. 點指兵兵戴／除口罩

每當遇上小朋友忸怩不戴口罩，父母或老師記着不要動氣，以玩樂的心態跟他們玩點指兵兵。大家圍圈，然後一人指揮：點指兵兵點着誰人要戴口罩！被點指的人開始戴上，如是者點指至所有人都戴上為止。緊記要用喜樂的心態，小朋友自然投入，然後加以讚賞。同樣，若希望小朋友有點耐性才除口罩，可以試用同樣的方式。

善用遊戲的心態來學習，成效特別大，小朋友模仿力強，定能很快掌握。縱使是特教的孩子，只要持之以恆同樣有果效。祝願大家身體健康。

文：譚蘊華（特殊教育老師）

作者簡介：擔任特殊學校老師逾廿載，現任教於香港紅十字會瑪嘉烈戴麟趾學校，盼藉特教生涯的經歷，宣揚「有教無類」的精神。

[Happy PaMa 教得樂 第279期]