媽媽維特：珍貴的孩子

【明報專訊】早幾天，一個朋友在苦等多年後誕下了女兒，因女嬰要送到加護病房觀察，新媽媽很是牽掛，在手機群組中簡單通報，說BB正在與感染搏鬥。很久沒有互動的群組，瞬間爆發海量的回應，眾人為她們打氣，祝願母女平安。後來，另一個朋友前往探望，回報生產過程順利、女嬰檢查後沒異常，大家才鬆一口氣。

當日收到信息，我腦裏泛起許多記憶。想起大兒子出生時，因為卡在產道太久而誤咽胎糞、出生後無法順利呼吸，在深切治療病房待了一星期。想起那個朋友，曾經因為流產而非常難過，一直捨不得無法育成的骨肉，其後身體調養了許多年都難以再孕。當然，也想起我兩個孩子出生之前，也曾經流產的那一胎。雖然事情一切過去，我兩個孩子現在都健康活潑，但回想着這一切，我深深體會到那個朋友的感受，所以也第一時間送上支持和祝福。

一邊看着大家的回應，我一邊想，每有孩子出生，總會得到最多人的關注。即使平日最沉默的人，也會在這時候送上祝福。為什麼呢？從前我偶爾會想，那也許是湊熱鬧的從眾心理，但這趟我卻覺得，還有更深遠、更根本的理由。

我想到，朋友經歷多年挫折，才終誕下這個孩子。又想到孩子在腹中孕育的大半年，我城陷入極度的痛苦與撕裂，遍及不同社區角落的煙彈與悲痛哀愁，衝擊着多少人的身心。苦候多年的孩子，偏偏在最痛苦的歲月來臨，當中的挑戰可以想像。

同時我看到的是，當孩子真正到來，一切都像淨化了。群組中的朋友，本身廣集不同政治光譜，黃藍介蒂自是存在，群組內大部分時間沉默是金。BB初生的照片一出，卻像剎那間融化一切，所有人都只是單純地為母女二人「集氣」。

多珍貴的孩子！表面上，是我們為孩子送上祝福。想深一層，其實不是孩子為我們送上極珍貴的禮物嗎？

然後，我聯想到日本作家山本直英的《我的小雞雞》。這是一本性教育繪本，由男女之別談到生命孕育的過程。但它不止講生物角度的常識，也並非在嬰兒從陰道出來後就作結。最尾的兩三版，是好多人圍在嬰兒籃四周、眾人都一臉幸福的溫馨畫面。

作者寫道：「好多人等着迎接你的來臨……看着你睡得香甜的臉蛋，或是抱抱你，都感到非常高興。」「所以，你是一個非常珍貴的孩子……每一個人都因為你的出生，感到非常幸福。對於你的出生，大家都想真心的說聲『謝謝』。」

重要的是，絕對不是只有某個孩子，又或生於某個特別時空的孩子，才會為四周人們帶來這樣的幸福感。正如繪本所寫：「你，還有你的朋友，每一個人都是這樣被生出來的。每一個人的生命，都是非常可貴的。」

是的，我們都珍視孩子，因為我們都曾經是個孩子。每個生命的來臨，都喚醒了我們內心的珍貴感、幸福感，喚醒了我們對生命神聖的感應。

隔天我在送細仔上學的路上，內心突然再泛起感動，很想由衷的感謝孩子們。大豬、二豬，還有未能出生的小不點，你們在我生命中的出現，給了我很大動力去活好自己、學習生命的功課。相比十年前，我內心變得柔軟平和，變得更易感受幸福。你們為我帶來的美好轉變，真的太多太多，媽媽從心裏感謝你們。

文：葉杏麗

作者簡介：思想與感情澎湃的兩子之母。明白要令身邊人幸福，得先讓自己幸福。盼能活出愛中無枷鎖的真諦。

[Happy PaMa 教得樂 第279期]