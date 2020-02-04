華德物語：5歲的生日

【明報專訊】大家好！華德一家祝各位鼠年行大運，身體健康，小朋友們學業進步！這年關不但受社會政治氣氛影響，還被新型肺炎病毒的疫情籠罩，希望大家都有充足防護，一家人無論政見如何，都要和和氣氣的守護大家！

1月中適逢是華德的5歲生日，本來喜氣洋洋的日子卻在生日前幾天翻起風浪，華德的腦癇症（Epilepsy）再次發作！由3歲第一次發病，我們在這兩年的聖誕節和新年恰巧都在兒童醫院度過。幸好這次我及早發現他抽搐，使用了緊急抗腦癇藥物，所以他並沒有演變成全無意識的大發作。不過年紀小小的華德自小就成為醫院的常客，讓我覺得非常感慨，所以一出院就廣邀朋友來他的生日會，希望讓孩子多一個機會與朋友快樂的玩耍。我多希望他有天想起童年的時候會想起生日，而不是在醫院的時日！（有機會再分享在德國醫院的見聞）

德國習俗：生日當天做國王／女王

所以，我們放棄低調的原則，第一次正正式式的幫他舉辦生日會。在德國有個不明文規定，就是讓生日兒童戴着王冠慶祝，就像孩子成為一天的國王／女王一樣。早於生日前一星期，幼稚園老師就指導華德親自剪紙、畫圖案、寫上歲數和名字等。由於這些預備工作，華德已經非常期待生日的來臨。我們說好了，日間先在幼稚園跟整個班別的小朋友慶祝，放學後就邀請要好的幾個朋友來家裏。受邀的媽媽們也非常貼心，說要幫忙帶點食物過來減輕我的壓力。有個媽媽自製窩夫，一個帶櫻桃醬，另一個買雪糕，這樣我在家焗焗小食好了。

自我有記憶以來，我的生日都必定有生日蛋糕，但德國的官立幼稚園一律奉行「健康飲食」之道，故孩子不能帶蛋糕回校分享。不要緊，我們可以發揮小宇宙來製作生日果盤——用多種色彩鮮豔的水果為材料，堆砌出生日蛋糕的模樣。我帶着兩兄妹逛超市，選購了沒有預先包裝的水果：青蘋果、柿子、芒果和紅葡萄。首先我們清洗水果，把蘋果、芒果和柿子切片後放在鹽水裏以防止變色。然後我在大圓焗盤上用米糖漿（Rice Syrup）塗上「5」字，以其為圓心由小至大的繼續塗上圓圈（米糖漿可保持水果不移位）。我在圓心位置用紅葡萄砌出「5」字，然後用其他水果沿着外圍「密鋪平面」，15分鐘內就完成一個簡單而又不失美觀的生日果盤了！

這樣的果盤當然非常受小朋友歡迎，所以我在這裏跟大家分享，希望能減輕不喜歡焗蛋糕的朋友們的心理負擔。話說生日會總共有10個小朋友來我家，發了瘋一樣地玩耍，一年一度的生日會就在一片喧嘩裏度過，華德已經開始期待6歲時再開生日會呢！

文、圖：華德媽

作者簡介：年輕媽媽，在德國經歷了懷孕、生產、坐月、育兒等種種經驗，日常最愛寫下兒女的一切，好讓將來能夠好好回味。

[Happy PaMa 教得樂 第279期]