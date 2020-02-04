童途有「理」：懶理頭側側 髗骨變形大細臉

【明報專訊】「先天性肌肉性斜頸」是常見的初生嬰兒肌肉病變，因頸部胸鎖乳突肌攣縮或纖維化而引致肌肉縮短，造成頭頸歪斜患側。研究統計，此症發生率約0.3%至2%，由於很常見，所以初生小寶寶到母嬰健康院檢查時，醫生必定為他們檢查頸部肌肉。以下為家長經常提出的疑問：

先天性肌肉性斜頸 發生率約2%

問：此病有什麼臨牀徵狀？

（1）寶寶的頭常常側向一邊：頭傾向患側及轉向對側。舉例：左側胸鎖乳突肌縮短，頭會傾向左側，轉向右側（圖一）

（2）患側的胸鎖乳突肌可能有緊繃甚至腫塊，頭部旋轉角度明顯受限；較嚴重個案甚至有高低肩和脊椎側彎等

（3）大細臉：患側的臉較短而闊，眼睛細小，鼻子歪向患側（圖一）

（4）頭髗骨變形：患側後腦突出，而另一側後腦則呈扁平狀態（圖二）

問：什麼原因導致先天性肌肉性斜頸？

成因仍未確定，但已知相關風險因素包括胎兒較重、胎位不正如臀位分娩、產程中用過產鉗協助等。

問：怎樣治療？

在嬰兒期，物理治療師會透過適切治療，放鬆頸肌及改善患側的頸部活動範圍。方法包括：

（1）熱敷及按摩，使肌肉放鬆；視乎受影響位置，按摩範圍包括頸、肩、頭及胸等

（2）調節生活姿勢：日常生活，不論抱、餵奶或逗玩寶寶，基本原則是盡量讓頭部轉向患側那邊及側向對側（圖三）

（3）注意嬰兒牀的擺放位置，讓寶寶主動將頭轉向患側觀看父母及事物

（4）由物理治療師以輕柔手法，為寶寶舒展縮緊的胸鎖乳突肌。若是右邊胸鎖乳突肌縮短，先固定嬰兒右肩，然後將嬰兒頭部側彎向左，讓左耳靠近左肩，再將臉轉向右側使下巴靠近右肩

（5）當寶寶4、5個月大時，可開始鍛煉頸肌，頭部維持正中姿勢，能自然兩邊對稱轉動，均衡使用雙手

問：物理治療有效嗎？

研究顯示超過九成達到滿意療效。及早開始治療，成效更佳，延遲或會引致臉部及眼睛大小不對稱、脊椎側彎、減少使用患側的眼和手，甚至影響手眼協調及身體兩側協調等。

家有新生兒的父母，請留意寶寶臉龐有否不對稱或單側扁頭。一旦發現疑似徵狀，千萬別猶豫，盡早向醫生或物理治療師查詢，全面檢查，及早接受治療，爭取最佳療效。

文：陳梅筠（香港物理治療學會兒科專研組註冊物理治療師）

作者簡介：香港物理治療學會兒科專研組撰寫專欄，內容圍繞小朋友成長與物理治療相關的問題。

[Happy PaMa 教得樂 第279期]