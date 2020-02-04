論盡教育：取消學校派位網

【明報專訊】又是升中學生家長頭痕的日子。王師奶真係唔明白，啲教育官員鍾意將簡單事情複雜化，區區一個選校問題，將全港劃分十幾區，又批准選他區的兩間學校作為可自由選擇象徵。王師奶有個中學同學，知道王師奶對教育多多聲氣，在專欄鬧人鬧物，佢話對王師奶的觀點有時同意，有時不同意，但鬧啲牛鬼蛇神就同意的居多。如此說來，王師奶「中」懷大慰，意見不同是正常不過的事，若要人像我，除非兩個我。

教育圈中，牛鬼蛇神比目皆是，小婦人雖然敬重斯文，但軟骨的鬼魅確實不少。尤其是一些多讀幾年書，多看幾本書的所謂學者，善觀風勢，逢君之惡。一般市民懾於他們學者身分，誤以為他們的意見就是灼見，粗俗的說一句，拖垮香港教育就是這些有學而無品的人。

將學校派位劃區而分已有數十年歷史，當初提議分區派位的官員可能是好意，不想學生舟車勞頓；也可能是盲目照抄外國。外國分區派位有地理原因，由一個鎮到另一個鎮確實需時，於是限制有其必要。香港彈丸之地，柴灣到香港仔，上水到尖沙嘴亦不多於45分鐘車程，強制劃分說來牽强。

香港交通發達 升中分區無意義

一法立，一弊生，家長們會覺得被剝奪了選擇的自由。就算官員們解說分區派位制度有多完美，多體貼，那為什麼直資學校又不受限制？難道讓直資學校學生自生自滅，不用關心，不用體貼？講起直資的特殊優待，王師奶就好勞氣，小婦人不是對直資有偏見，事實有些直資辦出了初心，也辦出了解除資助的桎梏達至錦上添花的目的。王師奶不反對有錢人餐餐魚翅撈飯，朝朝龍蝦做早餐，但不能有錢人可以白飯任添，普通人家就只限半件叉燒半碗飯。直資可以招收任何區域學生，從旺角收到沙頭角，從淺水灣收到筲箕灣；資助學校劃地為牢，話之你屋邨老化，全邨居民都是阿公阿婆，適齡兒童寥寥可數，學校不准網外招生，你話嘞，呢啲學校點生存？仲有攞命的一招，直資隨時可收生，一月又得，四月又得，寅時又得，卯時又得，資助學校無呢支歌仔唱。至於教學語言更是離晒大譜，資助開英語班有條件，直資無條件限制，鍾意開幾多班都得。

直資弊制唔敢改 芬蘭考察有乜用？

小婦人真係唔想再講，立法會教育小組派人去芬蘭考察，有鬼用咩，得過睇字，邊個教育局長咁有guts去改革？局長任期5年，好快就過，只求唔好有大事發生，無災無難到公卿。王師奶讀古人文章，覺得古人留下好多吹水名句，如「江山代有才人出」，回歸祖國23年，歷4代特首，才人何在？唉！「前不見古人，後不見來者，念天地之悠悠，獨愴然而涕下」。

楊局長，諗下取消派位網吖，勿以善小而不為。

文：王師奶

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

[Happy PaMa 教得樂 第279期]