讀樂樂：換掉自己的爸爸

【明報專訊】有沒有批評過爸爸缺點多多、粗魯又不善解人意？你心目中的理想爸爸是怎樣的呢？如果可以的話，有沒有想過換掉自己的爸爸？

《爸爸專賣店》講述在商店街設有一家爸爸專賣店，可免費換掉自己的爸爸。店內有不同膚色、尺寸和特性的爸爸，各適其適，有廚藝精湛、型男、肌肉男和暖男爸爸任君選擇。

兜兜轉轉還是他最好

書中主角小男孩抱怨爸爸不認真看他跳水，又經常嫌東西太貴不買給他，於是小男孩把心一橫，拖着爸爸走到專門店，決定乾脆把爸爸換掉。首先，小男孩選了一個貼心爸爸。貼心爸爸不斷稱讚小男孩的泳術高超，並在泳池邊為小男孩喝彩鼓掌，還用照相機為小男孩拍下歷史時刻。不過，最後因為太嘈吵，被救生員趕了出來。小男孩覺得很尷尬，決定再光顧爸爸專賣店。

這次，小男孩選了一個運動員爸爸。這個爸爸幹勁十足，跟小男孩到公園踢了一整天足球也不言累，還不讓小男孩中場稍事休息。密集的訓練令原本精力充沛的小男孩吃不消，於是又去專賣店換了一個明星爸爸。

英俊不凡、氣宇軒昂的明星爸爸開着跑車，載着小男孩到遊樂園，威風極了，惹來旁人艷羨的目光，大方的明星爸爸還在小男孩口袋裏塞滿錢，這樣小男孩可任意享用遊樂園的各項設施。可是，明星爸爸要跟粉絲見面，無閒跟小男孩一起玩。小男孩又不滿意，走去換個新爸爸。

小男孩再次來到專賣店，剛巧有兩個孩子正爭着要他原來的爸爸。小男孩的妒忌心油然而生，驚覺自己原來的爸爸雖然很無聊，但還是全世界最好的爸爸。兜兜轉轉，小男孩決定換回他原來的爸爸。跟爸爸一起在沙發上吃薄餅和看電影，才是最溫馨的事情呢！

要接受人的不完美

的確，世界上沒有完美的爸爸，也沒有完美的孩子。孩子追求完美的父親根本不可能，正如父母寄望孩子事事完美也是不切實際。這圖書讓我想起日本生活哲學和美學有一種叫侘寂之美，大意是世界萬事萬物都是無常、轉眼即逝，我們要懂得一併欣賞其不完美部分，缺陷是自然而然的產物，是尋常不過的事情，不應用二元對立的眼光視之為錯誤。放諸做人處世，我們也不必追求完美無瑕，有點稜角、附點瑕疵可能才有意思。

我很希望每個孩子都可抱持一顆感恩的心，不要常與他人比較：為什麼他有的東西我沒有？為什麼他的爸爸如此出色，我的爸爸卻這樣？反之，應要時常感恩自己擁有的其實已很多，不要身在福中不知福。

孩子們，你還想換掉自己的爸爸嗎？

文︰Carol Ma

[Happy PaMa 教得樂 第280期]