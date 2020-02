客座隨筆：愛的表達 父母大不同

【明報專訊】最近得悉身邊一名男性朋友患上產後抑鬱症,相信對於他和太太來說,這是一個艱難的時刻。近年有很多研究顯示,男士亦會出現產前或產後抑鬱的情况。研究指出,如太太有產後抑鬱的情况,丈夫亦有較大可能出現產後抑鬱。若夫婦都同樣有這個情况,對照顧自己及新生嬰兒都會感到吃力,需要很大的支援。

很多人直覺以為,太太或丈夫的產後抑鬱必然是由照顧新生嬰兒的焦慮與壓力而起,然而,有研究指出,其實配偶未能給予適當的支援(impaired spousal support)及對關係的滿足感減少(reduced relationship satisfaction),都會間接引致太太或丈夫出現產後抑鬱的狀况。對丈夫來說,在太太產後與她保持美好的關係,對維持他的精神健康有重要的功用。

回想兒子初生的時候,我變得很容易緊張,而且很挑剔,還好那陣子媽媽每天都會到來幫忙照顧我和兒子,也承受了我很多的壞情緒。丈夫那時已間中跟我說笑,稱如果覺得自己有抑鬱徵狀,要告訴他,我還反嘲他,應是他要多留意。我一直以為自己坐月還是坐得好好的,直到有天晚上丈夫要上班,只有我獨自照顧3個多月大的兒子,面對這個不停哭泣的小嬰孩,我突然感到很無助,只能抱着他一起哭,然後白天偶爾望着睡了的兒子又會無故地哭泣。那時我才意識到自己的情緒已到了臨界點。還好那時有媽媽幫忙,丈夫下班後不用分心處理家務,能用更多時間幫忙照顧兒子。雖偶然會「撞板」,但丈夫有時會以他的「笑話」應對,最後大家也一笑置之。

媽媽保護子女 勿忽略另一半

在兒子初生的那段日子,對我來說,丈夫的幫忙當然重要,但更重要的是,讓我能在照顧兒子的方式上稍微放下某些堅持而找到一點彈性,這樣使我更能夠接納丈夫在照顧方式上的不同。有時候他的灰諧和惹笑能使我們繃緊的情緒放鬆。看到他為兒子掃風時因太累而睡着,便會體諒他的付出。我想每對新手父母在寶寶初生的階段或多或少都會經歷身心疲累、情緒波動、意見不同,甚至吵架冷戰的時候,然而身為太太,要記得丈夫與自己一樣都很愛惜子女。

作為媽媽很多時會不自覺出現保護子女的「自動防禦機制」,以為自己的決定才是對寶寶最好,卻容易忽略了與自己一起養育仔女的丈夫。我打從心底肯定丈夫與自己一樣有着愛惜兒子的心,只是實踐愛惜的方法會有不同,沒有必要要求丈夫完全按照自己的一套方法。過多的要求反而會令丈夫感到極大的壓力,又會令夫婦關係受到磨損。既然知道丈夫會以他的方式盡力愛護兒子,便放手讓丈夫履行爸爸的責任。

參考資料:

Don, B. P., & Mickelson, K. D. (2012). Paternal postpartum depression: The role of maternal postpartum depression, spousal support, and relationship satisfaction. Couple and Family Psychology: Research and Practice, 1(4), 323-334.

Goodman, J. H. (2004). Paternal postpartum depression, its relationship to maternal postpartum depression, and implications for family health. Journal of Advanced Nursing, 45(1), 26–35. doi: 10.1046/j.1365-2648.2003.02857.x

文:文麗兒

作者簡介:維護家庭基金好爸爸中心網誌作者

[Happy PaMa 教得樂 第280期]