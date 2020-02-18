停課玩什麼？紙巾盒變足球機 紙碟拋圈圈 發掘家中「寶物」 自製小玩意

自製更珍惜：這一代小朋友從不缺玩具，但如果是DIY的，他們都會格外珍惜。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】停課期間，爸媽們都忙着尋找給孩子打發時間的「好幫手」，與其玩手機看電視，不如齊齊動手做玩具，既可消磨時間，又可增進親子關係，完成後還可以玩上半天，一舉數得！快來找找家中常見的日用品，你會發現平平無奇的它們，原來都是製作玩具的寶物！

文：顏燕雯、沈雅詩

小模特兒：可兒

小朋友精力無限，整天困在家，一定會不停「搞搞震」，令爸媽甚為苦惱。這時候，不妨想想孩子上幼稚園時，教師會給學生做些什麼活動？這些活動又可以在家中做嗎？

學青蛙跳蝴蝶飛「放電」

前幼稚園教師、嵐天教室課程總監楊蔚嵐（Miss Blue）指出，若小朋友每天沒有足夠的體能活動，不但難以增強抵抗力，亦會因「放電」不足導致晚上難以入眠。「建議幼稚園至初小的小朋友每天做30至60分鐘帶氧運動，其實在家裏也可以玩一些有趣的體能遊戲，如『老師話』或以抽遊戲卡形式，讓他們按指示原地跳或跑，或者以電線膠帶在地板貼上一些路線，讓他們跟着走或玩障礙賽。遊戲卡的內容可以是模仿動物如兔子或青蛙跳、扮蝴蝶飛並以腳尖走路等。」

不過，Miss Blue提醒家長，由於小朋友多了時間在家，相對亦會增加家居意外的風險，所以在遊戲時，亦要注意家中硬物或尖銳物件，做好防護措施，同時避免孩子在沙發或牀上跳，以免發生意外。

親子做蔬菜卷、沙律增食慾

除了體能活動，食物營養亦不能忽視：「雖然現在家長都少了上街買菜，但仍然要盡可能讓小朋友每天吃3至5種不同顏色蔬果，因為不同顏色的蔬果能提供不同種類的營養，亦可以令食物更吸引，白色如白蘿蔔、各種菇類；紅色如紅蘋果、士多啤梨；黃色如芒果、香蕉；橙色如紅蘿蔔；綠色如菜心、生菜等。我知道很多小朋友對蔬菜興趣不大，家長可以讓子女參與其中，一同製作三文治、蔬菜卷、沙律等，這些其實都是一些幼稚園會做的活動。」Miss Blue說。

說到打發時間，與孩子一同DIY玩具就最好不過，這次Miss Blue示範兩款可以從家中物品變身而成的玩具，足以讓孩子樂上大半天。

[Happy PaMa 教得樂 第281期]