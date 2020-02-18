問專家：體感遊戲 難代替戶外運動

【明報專訊】問：8歲兒子以往喜歡踏單車，又愛到公園玩，但自從半年前，有親友送了一部遊戲機給他後，他便開始沉迷打機。現在兒子放假也不願出街，只顧打機。運動少了，除身形發胖外，我也擔心他發育受影響。究竟長期不運動會影響發育嗎？我知道有些體感遊戲配合遙控器，可以用來玩體能遊戲，例如打網球或跑步，其實玩這些遊戲可代替運動嗎？

答：打機可帶來強烈刺激感，對於成年人及小孩來說確有很大吸引力。然而，打機多數是坐着玩，一玩則隨時坐上數小時，加上長期低頭，屈起手肘，打得緊張時，更會不自覺地縮起肩膀，有可能引發上交叉綜合症，導致頭部前傾、胸口後移等惡劣姿勢，亦會令肩頸肌肉過勞及繃緊，引發各種痛症。

打機增近視風險 影響肌肉發展

雖然孩子仍在發育階段，身體柔韌度較成年人高，就算經常處於壞姿勢，短時間內未必察覺有痛症。但長遠而言，也會增加近視風險，更令孩子肌肉發展不平衡。8至12歲是身體發育的黃金期之一，正常情况下，骨架成長得較肌肉快，可是當小朋友經常坐着不動，肌肉長期處於收縮狀態，便有可能追不上骨骼的生長，最終減慢成長速度。

少接觸陽光 不利骨骼健康

來信家長提及的體感遊戲，邊玩邊郁動身體，驟看似是做了運動，但始終是在室內做，益處不及戶外運動。因在室外時，空氣較好，有助改善心肺功能外，多接觸陽光亦可攝取維他命D及幫助吸收鈣質，有利骨骼健康。而且根據人體生理時鐘，在白天運動，既可增加荷爾蒙分泌，亦可提升運動表現，促進血液循環。

其實孩子在學校上課時，已經長時間坐定定，因此十分建議他們在課餘時多參與不同運動，尤其是球類活動，可訓練孩子手腳靈活度、空間感、身體協調及肌力控制等。另一方面，也可學到與朋輩相處及合作。整體而言，對健康及情緒也有益處。

文：許朝茵

資料提供：註冊物理治療師藍芳

歡迎讀者將問題電郵至happypama@mingpao.com或傳真至2898 2537

[Happy PaMa 教得樂 第281期]