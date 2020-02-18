升學攻略：幼稚園及小學篇

【明報專訊】■吳國偉名氣略勝 荃灣浸信會排名佔優

問◢ 女兒現於荃灣區思博幼稚園暨幼兒中心讀PN（學前）班，來年K1已獲兩間學校下午班取錄，分別是救世軍吳國偉紀念幼稚園（15分鐘路程）和荃灣浸信會幼稚園（10分鐘路程）。兩校都各有優缺點，哪一間較佳、較容易銜接小一課程，以及萬一將來叩門時會比較有優勢？

此外，小孩現時在思博幼稚園（2分鐘路程）讀得很開心，教師都緊張學生，亦因學校是私立，小孩英文水平不錯。惟本人擔心將來銜接傳統學校課程有困難，同時擔心此校收生不足（上午129人，下午30人），它只有7年歷史而且位置不當眼。本人應如何選擇？

答◢ 3間幼稚園，1間是私立，2間是參加「免費計劃」的幼稚園，你因擔心思博銜接小學及收生不足問題，所以想給女兒轉讀吳國偉或荃灣浸信會。參考教育局之質素評核報告，本人給吳國偉和荃灣浸信會之評級分別為最高的A++和次高的A+，而兩間幼稚園的畢業生，都有升讀荃灣名小學如中華基督教會基慧小學及寶血會伍季明紀念學校等。論名氣，吳國偉略勝；論排名則荃灣浸信會佔優，你可以自行決定。

■20分難博入天主教名小學

問◢ 女兒今年將入讀K1，正考慮協恩中學附屬幼稚園，但因為現在它與小學不是「龍校」，如果要考直私小學，未知在優質幼稚園計劃下，協幼課程會否比私幼淺？而女兒乃首名子女及天主教徒（只有20分報讀天主教學校），請問用20分博瑪利曼小學、瑪利諾修院學校（小學部）或聖保祿天主教小學會有多些機會嗎？這些學校叩門需要「1-1-1」嗎？

答◢ 你想在入了協恩附幼後博叩門，以及用20分博入天主教名小學，兩者比較來說，似乎把女兒送入協恩附幼博叩門直升獲取錄機會大些。因為瑪利曼、瑪利諾及聖保祿天主教都是傳統名校，舊生甚多，25分都可能要抽籤，你只有20分，機會實在不大。一般叩門都需要「1-1-1」來表示誠意！

■小學概覽查找教師「SEN培訓」資料

問◢ 家住九龍城校網，兒子是SEN（有特殊教育需要），本屬意選擇九龍塘官立小學，因為我是舊生有分加，但擔心小兒跟不上，仍在考慮中。請問從什麼途徑可知道學校對SEN學童是否有較充足的支援？

答◢ 要知道學校對SEN學童有什麼支援，一，可直接打電話到該校查詢；二，可上小學概覽搜尋該小學，進入該校網頁後，找一欄為「該學年教師資料」，其中一項為「特殊教育培訓」，顯示該校有幾多百分比教師曾經接受過這項培訓，九龍塘官立小學教師有45%，值得考慮！

文：趙榮德

作者簡介：前喇沙書院副校長、資深教育工作者

（歡迎查詢幼稚園及升小問題，電郵：happypama@mingpao.com）

[Happy PaMa 教得樂 第281期]