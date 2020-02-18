君子之道：愛在疫症蔓延時

【明報專訊】新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐全球，學校也無可避免要面對停課，減少人流接觸。作為教育界同工，只可無奈接受，因為教師也不夠口罩使用，要去輪籌撲口罩，所以縱使有心也無力回校教書。

分享口罩 助有需要人士

當我知道學校延長農曆年假後，便於本月3號及4號約全體教職員回校開了半天的會議，商討種種要跟進的事項。但在1月下旬分別收到幾個教師的求助，指家中剩餘數個口罩，可否由學校提供口罩給大家回校使用，又或幫大家訂購。在我看來，這是合理的要求，可惜學校所訂購的口罩未知何時可到，而校內亦沒有存貨。但我自己手上幸運地透過朋友幫忙，尚有100個口罩，我決定帶回校與全體教職員分享，任他們免費拿取，結果很快派完了。

當天有很多同事向我道謝，我感觸地回應，愛就是要無條件、無偏見地傾聽對方的需求，並予以協助。當初我也有外出撲口罩，但當幾個好朋友知道後，便把手上剩餘的口罩讓給我，我問到他們幫忙我的原因，他們簡單回應我：「因為朋友的愛，你一直愛我們，我們也一直愛你這個朋友。」今天你們回來學校工作，面帶笑容，沒有埋怨之心，積極為學生安排網上學習教材，更親自錄製教學片段，這是一份愛學生的表現；而校長明白你們的難處，更加要照顧你們的感受，無條件地給予教師這份愛，我自己夠用就可以了！

最近，我和朋友飯敘，其中一人分享他的經歷。早幾天，他在地鐵車廂內看見兩個老人家，一個有口罩而一個沒有，他於是上前將袋裏僅有的一個口罩給了這個老人家，她眼紅紅地向他說多謝。而我朋友也因為這件事獲得幾個地鐵乘客向他豎起拇指。

沒有不停的雨 天必放晴

我明白此刻香港市民不單沒心情享受農曆新年應有的喜慶氣氛，社會各界更加深感憂慮和不滿。但換一個角度，雖然今次的疫情真的令香港人頭痛不堪，但我們可以藉此機會讓愛存在於疫症蔓延時，特別是大家同舟共濟、齊心協力解決口罩荒。

大家可以改變口罩使用習慣，一天用一片，如果每個人已經有100片即兩盒口罩在手，便可以用上3個月，這樣便不要再去搶購口罩，讓機會比手中仍然沒有口罩的人士。如果有人手上多過兩盒口罩儲備，請把多出來的口罩，轉讓其他有需要人士。當大家不再恐慌撲口罩，我相信口罩價格亦會回落。在這3個月中，請發揮我們香港人美德，互相幫忙，互助互愛，大家不再為口罩辛苦折騰自己。

日本一間小商店在口罩沽清後掛了一個牌，中文意思是「沒有不停的雨，天一定會晴」。「愛」其實很簡單，我們香港人一定可以做得到，讓我們團結齊心，用愛的力量全力抗炎，明天一定會更好。

文：郭超群（德信學校校長）

作者簡介：求知慾強，徜徉於教育、英國文學、藝術、正向心理學、犯罪心理學、管理學等不同的領域。「你是你所想，而非你想你所是」，永遠懷着一顆善良的心持續做對的事，深信僕人領導能吸納一班願意和你乘風破浪的團隊。

[Happy PaMa 教得樂 第281期]