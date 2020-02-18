民房四寶：不要單顧自己的事

【明報專訊】這天，搭了一程的士。

我：師傅，近日生意如何？

師傅：差！都冇人敢出街。

我：個個都怕感染嘛。

師傅：個林奠靠害㗎，仲唔封關，一早封咗就乜事都冇啦！

我：係喎，你呢行好高危喎！

師傅：哎，我做多兩日都要冚旗，冇得撈！

我：咦，點解？

師傅：冇口罩，冇得做，開工又排唔到隊，屋企得番兩個……

我：師傅，呢度有兩個，畀你用，身體健康！

師傅：吓，點好意思……多謝晒、多謝晒！

本地確診個案持續增加，數字令的士司機感到矛盾和不安。疫情下，他們擔心沒有生意，但當有人叫車時，他們就感到焦慮。因為，司機根本不會知道車上載着的乘客是否帶病毒。每天，都要面對車租的壓力和被感染的風險，沒有口罩就不能開工，保護自己的同時，也是對乘客的保障。仍會乘坐的士的你和我，出外可多拿兩個口罩，上車時主動幫忙一下嗎？

「可以換幾塊小童口罩嗎？」

到屯門，探望一名從事飲食的朋友。他前兩天告訴我買不到口罩，給他帶了一些來。香港的食肆很多都是小本經營，以夫妻檔來支撐一家的生計，就如這個朋友。丈夫當廚，太太做樓面，一星期開足7天，因為手停，一家上下都會口停。友人夫婦每天清晨已回店舖又燜又煮，晚上待消夜的客人離開善後，回家已是凌晨兩點。他們當然知道疫情的嚴重，明白沒有口罩就不應外出，但一家有老有少仍要交租和吃飯的。當看到半夜已有長長的人龍，在輪候翌日中午才售賣的口罩，他們根本沒有排隊的力氣。

「博士，你給我的口罩，可以換幾塊小童用的嗎？」友人有點靦腆。

明白友人的意思，父親多忙多累，總會記掛着孩子的需要。 友人的女兒只得10歲，是他的命根。想到自己每天接觸不少食客，也擔心回家會把病毒帶給女兒。我把手頭上僅餘的10個兒童口罩都全數留下，也許這是同為父親的心聲共鳴。

「疫」境中散播關懷與祝福

從友人的故事，知道不是人人有條件，可以按政府的呼籲在家上班，甚至不可能減少出外。經營食肆小店的朋友就是沒有停工的可能，也沒有跟大伙兒去輪候購賣口罩的能力。若我們光顧這些小店時，也可以送他們一些口罩嗎？

疫症與恐懼在社區不斷擴散，我們不要只顧自己的事，那怕只是一句問候、一個口罩，都可以讓關懷與祝福在「疫」境中散播。

文：歐偉民

作者簡介：前校長、教育博士、大學講師，愛文字，更愛孩子，堅信親子關係比學業成績重要，在理論與實戰中猛然發現，夫妻關係才是子女快樂成長的基石，育有兩女一子。

[Happy PaMa 教得樂 第281期]