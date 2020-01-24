客座隨筆：生涯規劃 如玩RPG遊戲（下）

【明報專訊】上期談過，人生就有如一隻RPG角色扮演遊戲。角色各有等級，由0級開始，每年都會升一級，代表大一歲。當到達一定等級後就會「解鎖技能」，可以學習新技能，而我們在這遊戲中解難時便需要這些技能。人生這個遊戲系統是開放世界（Open-world），你可以設定不同的目標，有些玩家選擇尋找終生伙伴，或贏取更多「代幣」，或練爆專項技能等等……沒有絕對的玩法，各有不同的結局。學術是否唯一出路？有沒有更適合子女的技能？是否某一職業才算成就？子女的追求是否有對錯之分？

根據子女能力、興趣 引導生涯規劃

我的工作中不乏接觸中學生的機會，每當問到「你將來有咩打算啊」，答案通常都是「唔知啊」、「是但啦」、「阿媽話咁囉」。看不到前路，找不到方向，得不到自主，人生又可會快樂呢？所以要子女人生快樂，盡早生涯規劃是重要的一步。

人生規劃，重點並不是規管子女的發展，而是在成長階段中不斷引導子女根據能力、興趣策劃方向。可參考以下簡單步驟：

例子：我要做YouTuber！

1. 明白子女感興趣的原因 ︰「係啊？點解嘅？」

2. 以關聯的例子，助子女確定興趣 ︰「攝影師都係拍嘢喎，你又鍾唔鍾意呢？點解？」

3. 讓子女認識自己的長短︰「做YouTuber需要啲咩㗎？」

4. 鼓勵自我裝備︰「你都講得啱，要語文好先做得。你加油啊！有練習進步咗喎！」

5. 協助蒐集資料，包括可能遇到的困難挑戰、所需條件、一步一步的程序

6. 安排接觸機會，包括模擬、試驗、興趣課程、訪問探訪

7. 與子女檢討︰「你試完，有無唔同感受或者睇法？過程中你最鍾意啲咩？」

8.子女初頭的目標可能不切實際，但不必急於否定，更重要是讓子女找到自己的意願

9.在探索過程中，子女會慢慢看清現實，找到自己真正的興趣，並建立屬於自己的目標

10.人生要好玩，並不只是追求「代幣」，不時裝備技能，不時探索周圍，又幫助其他玩家，這遊戲才變得有意義和快樂！

文：黃雋灝（教育心理學家）

[Happy PaMa 教得樂 第281期]