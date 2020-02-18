家庭有教：如何在家庭回應疫情

【明報專訊】剛過去的農曆新年，因為社會氣氛和環境衛生原因，香港失去了以往的喜慶，過往熙來攘往的街頭變得冷清，不少人為了預防感染新型冠狀病毒的感染而取消聚會，更全城「蒙面」（戴上口罩），市民亦爭相搶購口罩、清潔用品等。執筆之時，澳門剛宣布學校無限期停課，世界衛生組織亦將新型冠狀病毒疫情，列為「國際公共衛生緊急事件」（PHEIC）。面對疫情，即使是再年幼的孩子，也當感受到社會氣氛凝重，少不免會出現壓力。

面對疫情帶來的壓力，家長可以有「五大回應 2+3」，當中包括兩項自身的調節和3項對孩子的照顧。

自身調節：

1. 就疫情發展和政府防護措施，估計家長們少不免有自身的想法和感受，在家中當然可以適度地抒發（例：「那麼多人感染，真令人擔心」、「政策無效，真令人沮喪」），但要避免作出過度激烈的舉動或宣泄，以免進一步嚇壞孩子，使他們更擔心和驚慌

調節情緒 定時作息安排活動減壓

2. 在抒發自己情緒的同時，緊接示範如何調節情緒（例：深呼吸、飲杯水），也好好安排日常生活流程（例：定時作息、健康飲食、充足睡眠、活動減壓等），保持身體強壯健康，也為孩子做好榜樣

孩子照顧：

3. 不妨定時向孩子簡單而扼要地解釋事件發展（例：即使有不少人受感染，日常生活受影響的同時，自己仍然可以如何保護自己），引導孩子選擇聽取醫學和科學專家意見，使孩子明白家長重視孩子的健康和心情，也讓孩子安心

留意疫情會否令孩子恐慌

4. 雖然跟進疫情發展相當重要，但同時要小心留意孩子會否因為反覆觀看疫情報道，接收過多相關資訊而感到恐慌；因此要小心留意甚至加以控制，適可而止，有需要時更應陪伴在旁，協助解答孩子的疑問

5. 家長宜引導孩子感謝醫護人員、清潔工友等協助保持衛生、減輕疫情、照顧病患的人員，使孩子得到多一點源自感恩的「正能量」，更有助孩子保持鬥志及信心，在疫情中更懂得保護自己

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）、林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：香港教育大學兒童與家庭科學中心的專家執筆，參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。http://www.facebook.com/eduhkccfs

[Happy PaMa 教得樂 第281期]