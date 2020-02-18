論盡教育：從一封讀者的信說起

【明報專訊】王師奶經常收到讀者來郵，海外的不少，多是退休而心繫香港教育的有心人；更多是香港的家長和教師，連經常被小婦人批評的資助和直資校長也有，彼此都能心平氣和討論制度的得失。王師奶下筆草根，一般讀者來郵，文字優雅，令小婦人汗顏。最近收到3封電郵，一封由明報編輯部轉來，是葉建源議員講述芬蘭教育考察；另一封是田北辰議員助理發出，都與芬蘭考察有關，他們要小婦人耐心等候考察芬蘭的報告。第3封則嚇到王師奶腳軟，電郵中話小婦人面皮厚，仲眼盲，八婆大嘴，盲撑葉建源，一丘之貉，同聲同氣，是非不分，又話小婦人一定會將仔女送去外國讀書云云。

立場坦蕩 不匿暗角鬧人

本來讀者來郵不應公開作覆，但事涉王師奶立場，不澄清總有如骨在喉之感。無論如何感謝這位署名「一個正常人的師奶」，您不單垂注小婦人之草根筆墨，還讓小婦人見識今時今日鬧人新風格。小婦人不敢談政治，好容易唔死一身潺，但駁嘴駁舌仍有一定的功力。您說小婦人是八婆大嘴，做嘴而能成大嘴，也算是偉大的成就；在明報寫專欄近20年，神交有識之士不少，由於專捉牛鬼蛇神，仇家更多，但好少人「讚」王師奶面皮厚，仲眼盲。古人有聞過則喜的雅量，小婦人視 貴師奶來郵是鞭策和鼓勵。您說小婦人盲撑葉建源，證明鬧人前無做功課。請翻閱王師奶「鴻文」，從未撐過葉建源一句，小婦人雖是牛頭角一匹婦，一字之褒，一語之貶，均有分寸。至於教協，自司徒華、張文光後，王師奶不止一次慨嘆「將軍一去，大樹飄零」。教協在司徒華、張文光時代，在保障教師職業安全和倡議教育政策上曾發揮積極作用，能成為最大工會實有道理。王師奶知道教聯會也是有很多會員的教育團體，如果兩個團體能在教育事工合作，為香港教育出謀獻策，多好！

對教育局長有期望 只是「恨鐵不成鋼」

正常人師奶讀者又話小婦人剩係識匿埋暗角鬧人，又話同意小婦人鬧政府啲廢官。王師奶從不匿埋暗角，要鬧要讚都指名道姓，而且專欄附有電郵，否則您也不可能罵小婦人大嘴八婆、又盲眼婆喇。 貴師奶誤解小婦人的高尚情操，從來不視歷屆教育局長為廢官，只是對他們有期望，因而責之切，恨鐵不成鋼而已。鬧人好辛苦㗎，大動肝火後，眼尾會多兩條皺紋。幸勿以小人之心，度王師奶君子之腹。

貴師奶以為小婦人一定將仔女送去外國讀書，唉，一般市民咁易送仔女飲鹹水咩！咁易嘅就唔會咁多副學士和毅進仔喇。有錢人家、高官、公務員啲仔女連DSE都唔使考，中三中四就放洋，走得摩，無鼻哥。王師奶好奇怪，點解啲記者哥哥、記者姐姐唔去查吓成日嗌愛國愛港的議員和知名人士，有幾多個人的仔女唔係去英、美、加拿大就係澳洲？

最後要多謝 貴師奶來郵，您鬧小婦人即係睇得起我。唯一要求，唔好用詞太粗鄙，一來會自貶身價，最慘仲係會拉低王師奶讀者的水平。

文：王師奶

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

[Happy PaMa 教得樂 第281期]