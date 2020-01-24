停課玩什麼？ 手作「懶人包」有齊材料 DIY回力鼠小企鵝陪玩

製作小老鼠有如砌模型，過程不算複雜，即使把老鼠身縫合都是用不太尖的粗針，小朋友又可以從中學多幾個手工技巧。（蘇智鑫攝）

Alize的作品如手風琴和陶笛都是由廢物改造，不但實用，造型還很美觀。（蘇智鑫攝）

為了節省紙張，Alize不印製說明書，而是採用網上平台教學的方法，把手工包買回家後，打開手機或電腦便可跟着指示做。（蘇智鑫攝）

Alize設計DIY手工包，是希望家長和子女可以暫時拋下功課，一同做些開心的事；而當他們發覺足不出戶都可以親手完成一件作品，滿足感也非常大。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】停課的日子裏，不少興趣班也相繼取消，想和孩子在家做些小手工，但毫無頭緒，怎麼辦？不用怕，原來不少手作達人也設計了一些「懶人包」，一包有齊所需用的材料，兼有網上教學，那家長就毋須費神傷腦筋，一家人安坐家中都可以享受親子DIY的樂趣。

廢物升級變識走小老鼠

很多小朋友都玩過回力車，把它向後一拉，車子便會迅速往前衝。今年是鼠年，大家又有沒有興趣做一隻「回力鼠」呢？

充滿創意的Alize Lam擅長以廢物升級改造，把它們變身成有趣的新產品，像以月餅盒及紅酒木箱改裝成可以奏出樂曲的手風琴，她在facebook專頁分享後引來不少迴響。Alize亦曾在自己的工作室及與不同機構合作，教授製作陶笛及手風琴，後來更推出DIY手工包。「因為我不想把大部分時間放在教班上，加上我認為平日大家在家中除了煲劇，應該還有一些事情可以做，令自己沉澱、和自己溝通一下。所以打算做一些相對簡單的DIY Kit，大家可以在我的網站跟着教學圖片和文字照做。」

以該年生肖為主題

Alize的作品除了是廢物利用，另一特色是「好玩」。5年前開始，Alize為自己訂立了一個project，就是以該年的生肖為主題，設計一件作品。今年是鼠年，她設計了一隻「老鼠」，只要一拉它的「尾巴」，它便會向前走，操作不但類似小朋友的玩具車，如果有養貓的話，更加可以給家中「主子」當玩具。這個回力鼠做法相對手風琴和陶笛簡單，適合親子製作。

回力老鼠的主要材料分為兩部分：薄木板和地氈。地氈是Alize於會展展覽回收而來的，畫好紙樣後，把薄木板和地氈交予聖雅各福群會庇護工場印製。製作過程其實並不複雜，不同部分已裁切完成，只要用力一按便能推出，老鼠形狀亦已打好針孔，如果家長和小朋友平日有砌模型，估計不會被難倒。最重要的，是它可以令親子間愉快地過一個下午，「大家在製造過程中，可能會發現一些方法，令回力鼠跑得更快或更穩定，我歡迎大家改良，或者和我分享意見」，Alize說。

■INFO

價錢：$99/包

查詢：www.alizelam.com

文：顏燕雯

模特兒：Eden & Eva、Isaac & Grace

[Happy PaMa 教得樂 第282期]