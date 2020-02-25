問專家：8歲女為韓星發脾氣 擴闊生活圈子學包容

【明報專訊】問：女兒今年8歲，一年前迷上韓星，她喜愛少女跳舞團體，去年開始替她報了K-pop跳舞班，現在幾乎一天到晚都在看女團的YouTube。她更開始愛上跟風打扮，又要留很長的頭髮，又說要買黑色緊身衣服，我覺得這不是一個8歲小孩應有的行為，她的童真還應該保留多幾年吧！

最初覺得問題不大，因為她年紀還小應不怎麼會去「追星」，但近來發覺她與哥哥、朋友對話，甚至家庭聚會中，都只是說韓星的事，要是有人說一句韓星不好的話，她便會很生氣，甚至發脾氣。有一次她更偷偷把零用錢買了很多韓星產品，原本她的零用都只是儲起來，我們說過買什麼都要先問父母的。我怕她如此沉迷會令她做出一些不理智的行為，甚至影響學業，不知如何跟她說呢？

答：就家長來信看來，這小妹妹開始有些不太理想的行為出現，例如父母曾跟她說過要商量下才可動用零用錢，她卻偷偷用來買東西；別人說了她不喜歡聽的話，她又會發脾氣等。

如果個案中主角已是初中年紀，她便踏入了有自己主張的階段，也會出現一些和父母對抗的行為，需要用不同的手法處理。但這妹妹才8歲，實在太小，思想仍未成熟，父母應把握時間和她好好談談，加以引導。

擅用零用錢破壞誠信 可收緊規則

第一，先說零用錢的運用，父母應告訴女兒偷偷使用零用錢，會令他們不開心，因為當初大家約定了買東西要先問過父母，現在誠信打破，爸媽會對她失去信任。在此情况下，父母就要把規則收緊。其次，要她知道買回來的東西是否有用？家中是否有位存放？要知道當孩子愈高年級，所需要的空間愈來愈多，到時這些明星物品要放在哪裏呢？這些討論目的是讓女兒懂得為自己的行為負責，不要因為即興想買便買，不顧後果。

第二，妹妹在同輩間的話題只有一個，就是韓星，實在過於狹窄。如果父母覺得女兒因為太空閒才這樣迷戀明星，不妨安排一個時間表給她，如看課外書、去郊外玩，透過網絡或書本認識不同範疇的人物，如體育明星、畫家、音樂家等，甚至是飼養寵物，讓她擴闊生活圈子，接觸多些不同的事物。其次，她為了別人批評而發脾氣的行為也過於偏激，年紀小小已缺乏自制能力，將來要糾正便更困難。父母要告訴她每個人對不同事物也會有不同看法，亦可問她：「如果你批評別人時別人也向你發脾氣，你會有何感受呢？」讓她明白包容的可貴，不要只懂得排除異己，學習從別人的角度去思考。

文：顏燕雯

資料提供：聖雅各福群會樂寧兒童發展中心服務經理梁翠雲（註冊社工）

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[Happy PaMa 教得樂 第282期]