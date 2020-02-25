華德物語：疫症陰霾下不再狂歡？

【明報專訊】大家好，自農曆新年到現在，香港過得實在戰戰兢兢。受到疫症的衝擊，全體市民嚴陣以待，整體社會氣氛比2019年更壓抑、更低迷。身在德國的華德一家自1月底開始，加入全球港人聲援香港的行列，也密鑼緊鼓不停蒐羅德國及鄰國的重要物資，務必以最快速度支援香港的朋友們，由初初只支持朋友，到後來我們竟然會透過朋友介紹接觸到醫院或局方的採購部門，姑勿論華德一家是否能為局方提供到大量物資，我也非常感謝大家都在一起齊心抗疫。

德國蒐羅物資支援香港

遠在德國西邊的人們都在為着2月底的狂歡節（Karneval）而忙碌！自19世紀以來，人們以嬉笑怒罵的形式來嘲笑法國佔領軍和普魯士的統治者們，時至今日的民主社會，人們續以幽默風趣的方式表達政治意見。由每年的11月11日起，科隆地區就開始為狂歡節倒數，大家穿著小丑裝、海盜或卡通人物的裝束齊集在市廣場載歌載舞。整個狂歡節最令人期待的是最後一天的花車巡遊，男女老少都興奮地大叫「Kamelle」，就是「給我糖果」的意思。除了糖果，花車上的人更會大灑玩具、鮮花、皮球、啤酒、鎖匙扣等，路人得落力叫喊，才會得到美滿收穫。由於小朋友可以從狂歡節裏獲得大量糖果和小禮物，所以這節日也相當受小孩子歡迎，甚至超越聖誕節！華德兄妹這年度的裝扮分別是「獨角獸」和「安娜」（魔雪奇緣愛莎女王的妹妹），他們也非常期待這年的糖果收穫呢！

公民守規 不怕找不到源頭

可是，由於亞洲的疫症新聞日日都在各大媒體發酵，以致我身邊的德國朋友打算今年不去狂歡節了，她們說因為德國也有確診個案，而且那個首名確診病患者根本沒有離開過德國，病毒是由某公司一名到過疫區的中國同事傳入，就算不在我身處的城市發生，卻也把恐慌帶來了。朋友也問到，我在公眾場合裏有否遇到不禮貌對待？因為我是中國人的外貌而被標上病毒源頭的標籤？我暫時並沒有遇過這種對待，同時我也不認為德國會發展成為中國式的快速傳播，因為德國的人口密度較低，早前漢莎航空已停飛中國，不少主要德國航空公司也停飛香港。德國社會最強調的是「守規則」，公民社會也非常成熟，當一個德國人受感染，這個人定必提供所有接觸過的人的資料，把源頭找出來，務求減少社區感染。所以我對於德國醫療系統還是非常有信心的。

希望大家都要撐住，政府失能，民間自救，不要看輕自己的一份力量！

文：華德媽

作者簡介：年輕媽媽，在德國經歷了懷孕、生產、坐月、育兒等種種經驗，日常最愛寫下兒女的一切，好讓將來能夠好好回味。

[Happy PaMa 教得樂 第282期]