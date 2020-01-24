教大GPS：正向教育 助年輕人戰勝挑戰

【明報專訊】在政局動盪、社會撕裂的當下，香港年輕人正面臨前所未有的挑戰。這些社會政治問題涉及道德倫理困境之餘，大眾媒體和網絡在其中發揮的作用也頗有爭議，需要年輕人去辨證評估和判斷孰是孰非。除了日益增長的學業壓力外，衝突、悲傷和有時令人恐懼的社會現實，是許多年輕人痛苦的主要來源。由於他們面臨的壓力巨大，故精神健康問題頗為普遍。年輕人要想滿足自身需求並直面挑戰，需學會處理生活中各種各樣的壓力。因此，教育工作者的任務就是幫助學生發現及培養他們的強項和正向人生價值觀。

傳統教育無法滿足現今需求

傳統香港教育主要致力於豐富學生在某一特定學科領域的理論和知識，幫助他們將知識融會貫通，並增強對該學科的思考能力。這一做法幫助學生學習課本上的知識，並根據學生的考試和功課表現來評估他們的知識掌握情况。故教學通常以教師為中心，學生僅僅是信息的接收者。然而，這傳統教育形式已經無法滿足如今的需求，因為年輕人今日面臨的困境和挑戰要求他們能辨證評估不同資訊和形勢，處理複雜問題且作出明智判斷，並在決策的過程中承擔責任。

為實現這些學習目標，筆者提出了一個正向教育方案，提升學生包括性格強項和正向人生價值觀的心理學技能，幫助他們克服目前和未來的人生挑戰。這方案基於Peterson和Seligman的VIA量表中對性格強項和美德的分類而制定。其中，性格強項被定義為在人們思想、性格和行為中反映出的正向特質。讓我們在生活各個領域以積極心態發揮所長，在困難和逆境中從容面對，幫助自身的同時亦惠及他人。這些強項來自於可使人類發揮最大潛能的六大核心美德：智慧、勇氣、仁愛、正義、節制和超越。有研究顯示，香港人在判斷力、公平、愛心、善良和感恩等性格強項方面得分較高，但在毅力、寬容、自律、團隊合作和領導才能方面卻得分較低。因此，在這一方案中，我們建議針對這些性格強項設計一系列課程，並制定相應的活動讓學生參與其中，以助實踐他們的核心強項和強化他們的弱項。

研究：港人仁愛正義 缺毅力寬容自律

這一正向教育方案重視學生自身的人生經歷，為他們提供極大的學習自主權，以便學生形成習慣，並在日常生活中靈活地運用性格優勢。它基於的前提是，理論知識只有在被理解、接觸並應用於現實生活中，才能上升到完整的實踐知識。本方案採用全人發展的方法，協助學生發展自己的性格優勢和正向人生價值觀而非僅僅學習相關理論知識，以幫助他們戰勝挑戰和逆境，其裨益之處超出課堂、課本或考試所能達到的範圍，對於解決香港年輕人今天所面臨的困境有深遠的意義。

文：何振業（香港教育大學心理學系助理教授）

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。http://www.facebook.com/FEHD.EdUHK

[Happy PaMa 教得樂 第282期]