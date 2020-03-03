專家意見：取消第3次呈分試 復課後可專注教學追進度

在疫情下，小六生的升中安排有不少改動，學生或許要重新部署，而且一定要考好畢業試。（imtmphoto@iStockphoto，設計圖片）

【明報專訊】今次是繼2003年SARS，政府再度取消小六第3次呈分試。香港佛教聯合會會屬小學校長會主席吳永雄贊成這決定，指若在4月20日復課，學生回校不久便要考試，有可能準備不及，未必可發揮出預期表現，如成績失準，便可能會拉低3次呈分試的平均分，最終影響派位。

他續稱，取消第3次呈分試，正好讓教師在復課後專注於教學上，追回進度，「雖說『停課不停學』，但學生在家自學，成效一定不及由教師親自授課般理想，始終每個人的學習進度都不同，孩子也未必能全面掌握所有內容。復課後，教師肯定會忙於作密集式教學，讓所有學生也跟上進度」。

雖然很多中學都取消了升中面試，但仍有小部分學校是延期或改為網上形式進行。吳永雄不諱言，面試表現對小六學生非常重要，以他所屬的佛教林金殿紀念小學為例，由今年學期初開始，已不斷替小六生作面試訓練，儘管在停課期間，若學生有需要，教師亦可繼續安排在網上指導，「當然效果一定不及面授，因為平常的面試班，會讓學生在一個陌生的課室進行，令他們習慣在陌生環境下作應對，但在家中，就難以達到這個效果」。

聖博德學校校長張作芳就特別提醒小六生，雖然取消了第3次呈分試，但切勿鬆懈下來，仍要好好準備畢業試，「對於一班失落於自行分配學位階段的學生，就要靠統一派位，但萬一派位也不理想，那就需要去叩門。屆時你拿什麼給中學校長看呢？除了首兩次呈分試成績，還有畢業試成績」，她說，學生在畢業試表現，若成績突飛猛進，固然對叩門有優勢，但至少亦要保持平穩，否則成績大倒退，就很難叩門成功！

[Happy PaMa 教得樂 第283期]