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部分中學升中面試改動

文章日期：2020年03月03日

【明報專訊】因疫情關係，不少中學就升中面試也作出特別安排，以下為部分學校的改動︰（見表）

[Happy PaMa 教得樂 第283期]

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