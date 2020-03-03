「疫」境情緒：坦誠溝通 了解各方負面情緒 化解困獸鬥危機

擔心升學——不少小六學生因為取消了第3次呈分試及升中面試，擔心會失落於自行分配學位階段。（twinsterphoto@iStockphoto，設計圖片）

引導「解悶」——孩子被迫終日困在家，喊悶是人之常情，家長應肯定他們的感受，並引導他們尋找「解悶」方法。（real444@iStockphoto，設計圖片）

適度自學——在停課期間，家長可協助子女建立生活常規，並維持適度的自學。（Yagi-Studio@iStockphoto，設計圖片）

【明報專訊】新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）肆虐，打亂了市民日常生活，學生更是首當其衝，在全面停課下，他們的不安和煩躁可以理解。同樣，面對「失學」的孩子，不論是全職或雙職家長，亦充滿壓力，緊張的家庭氣氛，隨時觸發大戰。究竟該如何化解這局面呢？

文：沈雅詩

香港中華基督教青年會輔導組主管兼臨牀心理學家余欣泉（Rachel）指出，要緩和親子間緊張關係，先要了解各家庭成員間負面情緒的來源。她從幼兒、學童和家長三者的視角來分析。

幼兒心聲：好驚一家人都生病

這個城市近來好像很奇怪，所有人都戴上口罩，常說有「病毒」、會「死人」。我害怕一家人都會生病，也擔心爸媽外出、上班會有危險。

拆局：借繪本簡單解「毒」

先給孩子一個擁抱，再回應他的心聲——「看來你很擔心」。其實幼兒只需獲取小量資訊就足夠，不建議他們看太多新聞，反而家長可借助網上關於武漢肺炎的電子繪本，讓小人兒了解當前社會狀况、要做什麼來預防疫症等，這總比具體解釋「是否會死」、「有無藥醫」等來得適合。另外，也可向孩子派「定心丸」，說明爸媽會努力保持家居環境衛生，亦會盡力保護他的健康。

學童心聲：成日留在家很悶

我不想終日留在家，很苦悶 ，究竟什麼時候才可以外出呢？

拆局：一起商討活動時間表

不少家長一聽見子女說「悶」，便想盡辦法幫他們「解悶」，但我們可先跟孩子感受一下這種情感狀態。「悶」是怎樣的？「悶」有多辛苦？讓小朋友表達出來。我們可加多點同理心，說「我都知道你悶，不能和同學、朋友見面會覺得孤單」，之後再提供出路，「我們一定有方法解決」，與小朋友一起動腦筋，例如一起設計每天活動時間表等。另外，如情况許可，家長也應該具體回應子女「何時可以出街」的問題，例如某個周末可以郊遊等，當小朋友得到答案、有所期待時，自然會減少哭鬧、發脾氣的情况。

小六生心聲：怕考不到心儀中學

我很「黑仔」，準備考中學卻突然停課，不單取消第3次呈分試，又沒有了面試機會，我很煩惱、很怕考不到心儀中學！

拆局：鼓勵做有興趣事情 分散注意

今次升中改動，的確對小六學生帶來一些影響，孩子有不安感可以理解。家長應先肯定他們的情緒，然後鼓勵他們做一些自己有興趣的事情，例如上網學樂器、繪畫、砌模型等，又或者透過WhatsApp群組與朋友傾訴、互相關心，這些都有助分散注意力，紓緩情緒。

此外，家長亦要檢視一下自己，就子女的升中問題，有沒有表現得過度緊張？有時候，孩子擔心是緣於「害怕爸媽失望」。若基於這個原因，家長便要調節心態，並體恤孩子已盡力，得失確難料。只要得到父母體諒，小朋友亦會鬆一口氣。

家長心聲：撲物資教功課 壓力大

很大壓力，既要撲口罩、消毒用品，又要協助孩子做網上功課，亦擔心復課無期……

拆局：暫放下包袱 沉澱思緒

鼓勵家長先在忙亂中停下來，專注一下自己的感受——當下有多焦慮呢？在目前社會狀况下，若完全不感焦慮，那並不合理；可是，如果壓力大得失眠、經常發脾氣，又或是每天都花很多時間觀看疫情資訊，甚至變得「神經質」，少許不適就懷疑患上武漢肺炎等，那就可能是一個警號，需要正視。

建議家長先幫自己重新訂立生活常規，並減少接收疫情資訊，避免情緒被牽動。另外，如果壓力是來自處理孩子的網上功課，不妨跟學校、教師坦誠溝通，說明自己的難處，請校方調適。

父母雖然是子女的保護傘，但亦非鐵人，因此，我們應容讓自己亦有混沌、「亂龍」的時候，若可以待自己寬容、友善一點，感覺會舒服些。每晚趁孩子入睡後，可給自己5至10分鐘去安靜、沉澱思緒，方法包括寫日記、聽柔和音樂、靜觀等，從中放下一些「包袱」，為自己添加力量。

[Happy PaMa 教得樂 第283期]