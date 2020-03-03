親子筆陣．蒲公英教室：停課不停學 代表不停咁學？

【明報專訊】武漢肺炎肆虐，教育局宣布停課，先由2月16日推遲至3月2日，再延期到3月16日，至近日再押後至4月20日，復課日子未明，學校需要應變。因着「停課不停學」的呼籲，近日我發現在停課期間，衍生了多個網上補習及興趣班，我十分欣賞商人的頭腦，但到底如何才能有效地「停課不停學」，而非演變至「停課不停咁學」，令學生比正常上學日子更辛苦呢？

學校面對停課，策略大同小異，普遍都是由教師預錄影片在網上授課，並上載一些自學教材及鞏固課業。有些更設直播教室，實時教學。我驚訝有學校跟足平日上課時間表，讓學生觀看直播學習。可是每天勞勞碌碌，不但未能有效學習，反而使他們疲憊，失去學習興趣。

停課令家長十分擔心，要怎樣才能達至最佳學習，本人有一點意見。首要是家長不要當這段期間是正常上課日，每天灌輸大量知識，這樣只會弄巧反拙。我建議家長與子女一起制定時間表，每天早上隨學校網上課堂學習，每隔三四十分鐘小休一次，下午則鼓勵他們減少使用電子產品，畫畫、做簡單實驗、做運動，發掘他們的喜好。除此以外，亦應培養他們的閱讀習慣，讓他們看不同類型的書，亦給他們獨自閱讀的時間。切記購買他們喜閱的書本，而非你想他們閱讀的。

培養「三心兩意」

在家學習要事半功倍，需要家長協助子女自學，我建議培養子女「三心兩意」！三心指的是「恆心」、「專心」及「好奇心」。由於停課時間長，故特別需要孩子有恆心，每天自律地按時學習，建議家長設立獎勵計劃，完成指定項目獲得貼紙，貼紙可換自選獎賞，可以是玩具也可以是跟爸爸一起睡等等。而培養專心，需避免被遊戲或信息影響，應事先關掉遊戲及信息通知，並可設計時器，讓子女在指定時間內完成學習任務。最後要保持好奇心，於停課的時間，跟子女一同發掘新奇玩意，如跟他們玩魔術、看《一百個為什麼》或 Discovery Channel的節目，吸收新資訊，保持他們對新知識的好奇心。

「兩意」指的是「在意」及「創意」。學習路上，以往「在意」的往往是教師及家長，學生「踢一下才動一下」，建議家長訂立短期學習目標，並張貼於家中，亦可貼上正面的學習語句，奉行多鼓勵少批評原則，潛移默化地讓他們在意學習。而這段時間，亦是培養兒女創意的上佳時機，如跟網上影片自製有助日常生活的物品，或創作有趣故事，製作自家圖書，甚至一起烹調新菜式，讓兒女發揮無窮創意。在這期間，有手工達人發明用膠盒變「口罩暫存盒」，面對「疫境」，我們就是需要訓練小朋友有這樣的應變能力，但亦需教導他們大膽假設，小心求證。

學習感恩分享

「疫境」中，有不同的人在努力付出，如醫護人員、清潔工人等等，我們應教導兒女有感恩的心。

希望這段期間，學生除了學習知識，更學懂關心別人，樂於分享，亦希望他們能快快回到校園，一同愉快學習。

文：黃偉立（通德學校校長）

作者簡介：自小古靈精怪，好動多言，現為一校之長，化名「蒲公英」，希望分享不一樣的教育方式，將愛的種子散播開去。

[Happy PaMa 教得樂 第283期]