家居訓練 提升視覺空間、感知動作

【明報專訊】在這個非常時期，SEN學童要做到「停課不停學」，唯有靠家長的努力。協康會職業治療師張瑋珊（Candice）便設計了3款適合在家居做的小訓練，只要持之以恆，亦有效提升幼兒的視覺空間、小肌肉及感知動作的能力。

◆訓練1︰小小障礙賽

目標：加強姿勢控制及動作計劃，以及提供適當前庭平衡感和本體覺輸入

對象︰K1至K3幼童

工具︰椅子、電線膠布、紙、剪刀、筆或顏料、小皮球

做法：

(1) 讓孩子先在椅子下爬過

(2) 把電線膠布貼成直線或「Z」字形，讓小朋友沿線行走並保持平衡（上圖）

(3) 事先與孩子在紙上印畫出手/腳印，再剪出，並隨意貼在地上，讓他沿手/腳印爬

(4) 最後，設定一個目標，請小朋友背向着它，要向前彎腰且從雙腳中間推球，把球推到目標（下圖）

◆訓練2︰剪剪砌砌

目標：加強視覺空間能力

對象：K1至K2幼童

工具：雜誌、剪刀和相機

做法：

(1) 家長從雜誌剪出圖片（亦可利用兒童的填色紙）

(2) 拍下照片

(3) 將圖片隨意剪開3至4份

(4) 讓幼兒按照片完成拼圖

◆訓練3︰點點手指打電話

目標：加強動態前三指的控制

工具：紙、筆

對象：K2至K3幼童

做法：

(1) 家長先在紙上畫上電話數字鍵盤

(2) 再說出4至5個數字

(3) 小朋友以前三指握筆，手腕固定枱面，再控制筆桿，點出聽到的數字

拆細步驟學家務 加強自我管理

另外，趁現時家長和小朋友多了時間逗留在家，Candice建議家長把握機會，訓練幼兒的自理能力，「可以每天讓孩子練習扭毛巾、抹臉、穿脫衣褲等」。她又謂，家長亦可預先跟孩子訂立一個清晰的訓練目標，例如學習收拾、摺衫等，並把每個步驟拆細，幫助小朋友計劃及組織步驟，加強自我管理技巧。

[Happy PaMa 教得樂 第284期]