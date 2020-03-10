知多啲：訓練化繁為簡 衣夾鍛煉小手肌

拍片教學：在疫情期間，小童群益會的治療師，為SEN幼兒設計了很多家居小訓練，並錄製成影片，上載至機構的facebook專頁。（機構提供）

【明報專訊】香港小童群益會亦設有「樂牽」早期教育及訓練中心，以及「樂牽」到校學前綜合服務，支援SEN幼兒。該會服務總監（到校學前綜合服務）鄭惠君（Joel）表示，以往舉凡學校長假期，SEN學童都會被安排到中心做訓練，奈何今次疫症爆發，連中心也要暫停所有個人或小組的訓練，只能提供有限度服務，「我們只可把撰寫好的訓練計劃，交由家長替小朋友去做，再每星期致電了解進度。治療師會盡量化繁為簡，方便家長在家裏就地取材，例如用衣夾，都已可幫孩子鍛煉小手肌。如果有需要，團隊更會拍片逐個步驟解釋，務求他們跟得到」。

但她不諱言，現階段機構的角色很被動，「雖然我們有主動出擊，例如設計不同的家居訓練，亦在facebook專頁分享抗疫錦囊、親子遊戲、心靈小品等等，但是否有果效，還得看家長的接收程度」。

鄭惠君估計，3月上旬有機會逐步恢復個別中心的訓練，但仍然不能惠及所有SEN學童，「始終到校學前綜合服務都是以在學校訓練為主，學校一日未復課，服務都會受阻。加上各復康機構都要做好預防感染的工作，因此相信同業都會傾向先恢復個人訓練，小組訓練則仍然要暫停，對於一些有社交及情緒需要，較適合做小組訓練的學童來說，有一定影響」。

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