本周FOCUS．採訪手記：贏在寬頻線上？

【明報專訊】在新冠病毒疫情陰霾下，教育局自大年初一宣布全港學校在農曆年假後停課至今，並一併取消小六第三次呈分試，此舉的確令不少小六生陣腳大亂。上期《Happy Pama教得樂》便訪問了多位中小學校長，了解事件對學生的影響，以及學子應如何部署。其中一位受訪者是香港佛教聯合會會屬小學校長會主席吳永雄，他除了就教育局取消呈分試分享看法外，在訪問尾聲時更道出很多教師的心聲。

學生家網速不穩 影響學習成效

吳永雄表示，為了「停課不停學」，學校紛紛轉為網上授課，教師工作量增加了，但教學成效卻未必理想。他以所屬的佛教林金殿紀念小學為例，在停課期間，教師利用網上會議軟件Zoom作視像實時授課，然而成效若干程度上受制於學生家中的Wi-Fi，部分學生家中的上網速度不穩定，令網上學習大受影響；亦有不少學生的父母是雙職的，子女平日由外傭或長輩照顧，他們往往難以督促小孩專心學習，拖慢學習進度。

聽罷，記者不用校長解釋也深深感受到，是次停課家庭支援對孩子尤其重要。如果學童家庭經濟環境理想，有齊全電腦及上網設備，甚至擁有自己房間，當然可以安坐家中好好學習；就算小朋友欠缺自律，但只要有全職爸爸或媽媽在身邊幫一把，應該都不難跟上進度。相反，對於支援不足的基層家庭來說，除非孩子很自強不息，否則便可能會出現吳永雄口中的「強者愈強」局面，成績中下的學生只會被愈拋愈遠，很難「翻身」。

文：許朝茵

[Happy PaMa 教得樂 第284期]