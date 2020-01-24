DIY：動手自製小玩意 紙盒滾珠 碌出簡單快樂
文章日期：2020年03月10日
【明報專訊】小朋友的玩具從不缺乏，但也不及自己動手做的好玩。這次嵐天教室課程總監楊蔚嵐（Miss Blue）教小朋友利用幾個簡單材料，做出好玩又刺激的小遊戲，讓小朋友不用上街也可以找到歡樂。
DIY玩具：聽指令的小圓球
■材料：
彩色手工紙
大紙皮盒
廁紙筒
剪刀
雙面膠紙
白色卡紙
圓珠一粒
■做法：
（1）量度廁紙筒的長度，用手工紙剪出能包裹廁紙筒的長方形。
（2）用不同顏色的手工紙貼於廁紙筒外圍，大約製出5至6款不同顏色的廁紙筒。
（3）將與各個廁紙筒相同顏色的手工紙貼在白色卡紙上，做出多張不同顏色的卡紙。
（4）把不同顏色的廁紙筒用雙面膠紙穩貼於紙皮箱中，位置隨意。
完成！
■玩法：
把小圓珠放到紙皮盒中。小朋友每次抽出4至5張顏色卡，然後依抽卡紙的次序，以移動紙皮盒的方式，讓小圓珠順着所抽顏色卡的次序，再沿着相同顏色的廁紙筒碌過去，順利通過便算完成。這遊戲也可以用計時或以比賽的方式玩。
文︰顏燕雯
小模特兒：Jaycie
示範：Miss Blue＠嵐天教室
[Happy PaMa 教得樂 第284期]