小學雞媽媽：從六個被斬首的教師說起

【明報專訊】旅居台北，偷得半天閒，與家人爬上住處附近的小丘芝山巖（又稱芝山岩），以為只是又一條翠綠步道，沒想到一腳踏入血腥的歷史現場，一窺顛倒再顛倒的是非黑白，教人浮想聯翩。

翠綠步道承載血腥歷史

芝山巖位於台北士林區，沿雙溪河畔走，橫過雨農橋便是。踏完陡峭的「百二崁」石梯，頂處有簡樸棧道，依宿樹蔭前行，遇上「學務官僚遭難之碑」，不甚起眼，卻沉重厚實。隨意繞到碑後，看到還有文字，好奇心起，與孩子輪流讀出。讀來吃力，因為鑿迹早已淡去，這是加入後來查找補回的內容：「臺灣全島歸我版圖革故鼎新聲教為先正五位楫取道明等六人帶學務派八芝蘭士林街專從其事會土匪蜂起道明等死之時明治二十九年一月一日也」，文末署名是「內閣總理大臣大勳位侯爵伊藤博文書」。

不遠處尚有小碑，題為「故教育者姓名碑」，記錄了6個日本人的姓名和壽命——年長者活了38年，年輕者才過17。

時為1896年，即清朝簽署馬關條約割讓台灣翌年，是台灣史上歷時半個世紀的「日治時代」。歷史告訴我們，侵略者從不放過教育這一塊。學務部一面加緊編製《日本語教授書》，一面從日本招來6名教師，訓練首批共21個台灣本島人，擔任推廣和普及日語的工作。元旦日，教師們原本打算到台北城的總督府慶祝，但遇亂折返，在山腳遭鄉民襲擊，最後全被斬首，客死異鄉。

先生土匪變侵略者義民

當年他們教授日語的學堂，正正設在芝山巖。6條來自異鄉的年輕生命，在小丘上授課，在小丘下喪命，最後換來「六氏先生」這尊稱，以及由內閣總理題字的石碑。只是，尊稱不長久，石碑也不平安。風光時，學務部在石碑附近興建芝山岩神社，塑造台灣日本教育者的犧牲精神。但二戰後更姓換物，日人碑上的先生和土匪，來到國民政府口中，變成侵略者的代表和守衛家園的義民。神社和墓地被大肆破壞，石碑被推倒，還曾經被當成石櫈，用一段難為正邪定分界的血腥歷史，來承接遊人的各種屁股。

學習歷史也是修煉智慧

如今石碑被扶正，公園獲復修。芝山巖今日的模樣，大致是1990年代後重整的結果，過程中還曾經歷「會否美化日殖民史」的爭議。

從6位教師身上牽出來的，有關正義、有關教育、有關文明……待要從頭理清，真不容易。學習歷史，也是修煉智慧。

文：蘇美智

作者簡介：家有兩隻「小學雞」，心願是在人人愁着臉當爸媽的年代，努力做好相信孩子的樂媽媽。作品包括《外傭——住在家中的陌生人》、《壹家傻蛋》、《我們的同志孩子》、《死在香港——流眼淚》（合著）。

[Happy PaMa 教得樂 第284期]