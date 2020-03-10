多元導航：名校生的自我抗壓

【明報專訊】入讀名校，猶如一頂堂皇的冠冕扣在頭上，有形無形的壓力如影隨形。譬如沉重的學業、沒完沒了的功課、父母想子女出類拔萃的期望；還有學生的自我要求，因為既然進了名校，自然就要以名校生的要求約束自己，不能比別人差！

競爭環境壓力增 易墮抑鬱深淵

充滿競爭的學習環境、父母殷切的期望和嚴格的自我要求，對每日已經要在功課海洋裏打滾的學生而言，無疑是百上加斤，隨之而來的各種情緒問題也陸續浮現：因為徹夜趕功課而來的精神緊張、因為成績未如理想而陷入自我否定、因為壓力的長期累積更可能掉入抑鬱的深淵。不管怎樣掙扎，好像都爬不上來……

既然問題的產生源自於壓力的長期累積，那截斷這個累積的過程不就行了嗎？人的身體很奇妙，有一套自我平衡的機制，就如我們把新鮮美味的食物吃進去，身體便幫我們消化，之後，就把多餘的垃圾排出去，以維持我們的身體健康。

為情緒「冲廁」 學與壓力共處

其實，我們的情緒健康也需要一套自我平衡的機制。我們每日接觸不同的人和事，或會引起不同的情緒。我們需要特別留意負面情緒的「信號」：例如焦慮、失眠、對事情提不起興趣等，這些都是身體的「信號」，提醒我們要照顧自身的需要 （self-care）。留意到身體的「信號」後，我們需要做的就是「冲廁」（Flush the toilet），幫自己冲走這些情緒「垃圾」。怎麼冲呢？可以是任何方法——但以兩個原則為大前提：為自己喜歡的並且會真的去嘗試，另外就是無傷害性（不傷人也不傷己）。譬如，有人喜歡找人傾訴「圍爐取暖」；有人偏愛獨處，將心事訴諸紙筆；有人熱愛運動，寄情行山、跑步、打波等，讓負面情緒隨汗水一同釋放，酣暢淋漓……

有朋友曾和我分享他在名校中學的求學經歷。他說自己是名校裏寂寂無聞的「小薯」，成績在班裏「名列前茅」，但當然是倒數那種；在高手林立的田徑隊，也是毫不起眼的一員。他堅持跑了3年，第4年拿到了人生的「第一金」（金牌）。我問朋友，既然都跑不出成績，當初為什麼堅持呢？朋友笑言知道自己的水平在哪，他只是喜歡跑的感覺。很質樸的回答，因為知道自己的水平在哪，所以接納自己；因為享受跑的過程，所以成績、壓力便不算什麼。原來，我們可以這樣和壓力共處。

在此鼓勵大家多留意情緒「信號」，定時為自己「冲廁」，冲走情緒「垃圾」；亦可以調節看待壓力的角度，嘗試和「它」友好共處。人生是一段長跑旅程，跑得快抑或跑得慢，都不算什麼，沿途上都有屬於自己的風景。不要讓情緒或壓力遮蔽了發現「美景」的眼睛。

文：陸晓誼（香港家庭福利會註冊社工）

作者簡介：香港家庭福利會乃本港主要提供家庭服務的非牟利福利機構，致力推動和諧家庭關係，服務範圍包括綜合家庭服務丶兒童照顧服務丶綜合靑少年服務，長者及社區支援服務等。

[Happy PaMa 教得樂 第284期]