教大GPS：補習導師好過學校教師？

【明報專訊】補習成風，補習導師被神化，反觀學校教師工作繁忙，未必兼顧到行政與教學，令不少學生認為補習導師比學校教師更能滿足自己需要。筆者以問卷調查477名在大型補習社補習的高中生，並與當中64人做小組訪談。研究顯示，學生認為補習導師在多方面都比學校教師優勝，包括教授考試技巧，還有增強學生考試信心、學習動機、自學能力及學習興趣。但分析顯示學生的看法，或受到各種被扭曲的社會和教育氣氛所影響。

備試為本 vs. 全人發展

學生皆認為補習導師比學校教師更有效地幫助他們備試。有學生說明補習導師會分析舊試卷及試後報告以了解考試出題趨勢，並將焦點放在常見試題，學校教師則會覆蓋課程的大部分範圍；亦有學生表示補習導師「非常善於概括要點」，並能「將所有要點整合成一份筆記」，學校教師的教學則「零散而沒有系統以令學生能夠容易跟隨」。由於學校教師的使命是培育學生「全人發展」，這限制了他們不能只為學生準備考試。相反，補習社目標就是備試，導師能專注幫助學生準備公開考試。因此在功利主義的角度下，學校教師比導師更難取悅學生。

有些學生認為補習導師比學校教師的教學更專業、知識更淵博、更可信，因為補習導師在廣告推廣自己的能力，但學校教師不會。有補習導師更以自己曾任考評局評分員或考官作招徠，並顯示自己有多少個學生在公開考試中獲得佳績。學生就如顧客，選擇補習導師如商品。這種消費者心態令學生認為補習教材要付費，不使用便是浪費；相反學校教師提供的免費教材和功課，則被認為不怎有效甚至是負擔。

補習導師滿足學生心理需求

學生整體上較喜歡補習導師的教學模式，因為學校教師的教學強硬，就如「不及格就要見家長」；導師則使用軟性的方式，就如「你要努力學習，否則明年又要再見到我」。對於一些學習能力較弱的學生來說，他們非常需要與能夠鼓勵他們的人建立聯繫。補習導師做到這一點，令其軟性模式與學校教師責罵學生的硬性做法形成鮮明對比。而且，學生使用補習導師教授的技巧後看到成績改善，成就感會增強。因此，補習教師似乎更能滿足學生的即時心理需求。

建議家長和學生評價補習導師和學校教師時，能考慮全人發展的教育目標和學校課程的宗旨，而非只比較誰能夠滿足學生的考試和心理需要。另外，學校應給與教師更多空間和支援，讓教師進一步與學生建立互信關係，並更深入了解學生在課堂上及課後學習情况，從而提升學校教育質素。

文：容煒灝（香港教育大學課程與教學學系助理教授）

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。

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[Happy PaMa 教得樂 第284期]