辣媽CEO：失業都要畀家用？

【明報專訊】香港經濟及就業市場情况有幾差，新聞報道日日都有講，大小企業裁員消息一浪接一浪，巿况有幾惡劣，大家有目共睹。

今時不同往日，被裁員後要搵份新工談何容易？面對生活種種無法刪減的開支，心情有幾惡劣沉重，點止有口難言咁簡單？如果返屋企告訴父母自己被裁員了，非但得不到關心，連講句好說話安慰一下都沒有，甚至換來一句「家用不能少」，作為子女的聽了之後會有何感想？

其實最近不斷有讀者向我求教求救，包括面臨失業或者已經失業，即使保得住份工但只能七折甚至半價出糧，還有如何面對日日發癲的老闆等等問題。不過講到最離譜的，是以下一個孝順女的淒涼景况。透過電話抱頭痛哭，我們兩個都泣不成聲。

獨力供養父母 放棄結婚移民

如果當事人是獨生子女還好，明明有兄弟姊妹，但個個有多種理由無法照顧父母，所以一直以來供養父母的擔子都落在她一個人身上。至今依然未婚，不是因為沒有結婚對象，而是因為母親當年的一句「你走咗我哋點算？」而忍痛分手，放棄結婚和移民的機會。疊埋心水也好，心如止水也好，從此放棄了結婚的念頭，一心一意侍奉父母終老。

一向穩定做了10幾年的工作，老闆卻決定結業，當事人是老臣子當然知道會被遣散。這些年來日子過得穩定，突然面臨如此大的打擊，為免父母擔心，有苦自己知，不敢向父母傾訴自己的徬徨。只是醜婦終須見家翁，終於到了被迫賦閒在家，向父母坦然相告自己失業了。父母聽了之後，講了一句「總之家用不能少」，完！當事人劇痛攻心，忍不住寫了一篇千字文向我傾訴，字裏行間，隱然透露生無可戀，立即回覆問她有沒有時間傾幾句。

在半個小時對話中，邊講邊哭，哭她自己的悲慘人生，悲她沒有為自己活過的一生。一輩子無條件的犧牲，原來都只是一廂情願，並未能換來父母的感動或片言隻語的安慰。血淋淋、活生生的情緒勒索，說不出有多冷酷殘酷。

為什麼愈是孝順的子女，愈是會被犧牲剝削，被父母挑剔，活得既痛苦又壓抑；那些不管父母死活，只管自己快活的子女，偏偏是父母的寵兒，活得輕鬆自在逍遙快活，萬千寵愛在一身？情况一如我之前寫過作為年邁父母的照顧者的辛酸一樣，捱生捱死，換來的是被指摘做得不夠好，還有繑埋雙手什麼都不做的所謂親人，那些塘邊鶴的指指點點？

孝順不同愚孝 對自己好一點

我給當事人的忠告，是從今以後對自己好一點，是時候放手，為自己好好過日子活一次。立即召開家庭會議，平心靜氣坦白地向父母及其他兄弟姊妹講清楚自己失業了，再無能力獨自負擔父母的生活，而供養父母的責任是所有人的責任，每個人都要夾一份，否則大家把父母接走亦是一個歡迎的選擇。子女應該孝順，但絕不要愚孝！

文：張慧敏

作者簡介：資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

[Happy PaMa 教得樂 第284期]