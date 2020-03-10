論盡教育：停課不停學的後遺症

【明報專訊】受新冠病毒肺炎疫情影響，內地中小學校要求學生在家中上網聽課。據報河南鄧州一名14歲女生，因家貧無力獨立買1部智能手機，無法網上聽課，吞下母親治療精神病藥物自殺。該女生姓李，3姐弟中排行第2。父親左腿有殘疾，靠在街邊補鞋為生；母親是精神病患者，喪失勞動能力，常年服藥。學校停課，李家3姐弟要在網上上課，父親左湊右湊，加上鄰居幫忙，才勉強買了一部手機，3人共用一部。案中女生佔用時間少，因此欠下許多功課。出事那天學校在網上考試，女生情急之下竟然自尋短見。此舉當然不值得鼓勵，情景令人心酸，貧窮逼得英雄也氣短，况弱女乎！

家貧無法上網學習 學校好心變壞事

停課期間安排網上上課，是學校愛護學生，不想學生浪費光陰，動機絕對良善；搞到小女生做傻事，非始料所及，好心做壞事，此之謂也。如果真要計較，學校並非無責，以百分率計，起碼要負40%責任（好多玻璃心的旁觀者，未必同意小婦人評估）。本港好多學校推行「停課不停學」，甚至有學校在網上實時上課。假設某校四年級星期一第三堂是英文堂，所有四年級學生依時依候在家中坐定定打開電腦，電腦畫面出現個樣似梅艷芳的Miss Chu教Lesson 4；或者三年級第五堂中文課，由身材瘦削如新馬仔的劉sir教，教乜就未知。此議一出，王師奶就知好多後遺症，但見教育界拍晒手掌，連楊局長都話電子學習突顯危中有機，小婦人眾人皆醉我獨醒，心知有部分學生無法參與網上學習，直至今次新聞，王師奶才敢給香港學校澆一盆冷水。難道全港的校長真係「醉」得咁交關，只有你王師奶一人咁「醒」？非也，估計絕大部分校長都知，但他們跟風，取悅家長，向家長表態：我哋好關心貴子弟嘅學業㗎。另一方面，𧨾局長開心，何樂不為！

一般平民化區域裏的學校，有學生一家4、5口住幾十呎劏房等閒事，父母為衣食奔波，不知何謂Wi-Fi、何謂上網。學校標榜先進，老師與家長網上聯絡，學生在網上做功課，全都是好事，實際情况如何？王師奶樂觀估計，起碼有20%家庭做唔到。點解王師奶對電子教學咁悲觀，學校網絡分期鋪設，電子教科書有一年級無二年級，有上冊無下冊，這固然是致命傷，最攞命係要人手一部電腦。中產人家當然無問題，家長亦有一般電腦基本常識，但對於胼手胝足，餐搵餐食餐餐清之輩就不是易事。上網是錢，電腦是錢，家有一子一女，「停課不停學」，網上做功課，家姐做完細佬做，一部電腦勉強可應付；但實時上課就硬晒軚，兩個仔女要兩部，3個仔女就3部，點頂？校長們，老師們，請拆掂佢。

推網上上課 應照顧弱勢者

河南省教育廳要求學校做好網上教學工作，建立精準幫扶機制，為家庭有困難的學生臨時提供線上學習用的手機和電腦等。河南省教育廳的處理方法值得香港政府參考，學校在推行網上實時上課之前，應調查學生家庭經濟情况，有困難的應先解決，不應貿然進行。想一想，一班30人，就算有25人無問題，Wi-Fi、上網、電腦掂晒，5人未解決都不宜進行，要照顧弱勢者，千萬不要有「讓部分人學起來」心態，免少數人自卑，這是教育的慈悲。

文：王師奶

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

[Happy PaMa 教得樂 第284期]