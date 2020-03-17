網上教學：視像實時授課 師生互動 多聽多講

【明報專訊】受新冠病毒影響，全港學校被迫停課，卻催化了電子學習的發展。過去一個多月，上至大學，下至幼稚園，都紛紛採用不同形式的網上教學，落實教育局「停課不停學」的呼籲。師生要突然改變傳統的教學與學習模式，有什麼困難？如何克服？總結這些經驗，可作日後優化電子教學和自主學習的參考。

文︰沈雅詩、許朝茵

打從2月下旬開始，位於大埔的三水同鄉會禤景榮學校每天都非常熱鬧，師生你一言我一語，劃破了寂靜多時的校園。「齊齊洗手捽捽下，捽啲手指捽啲罅……」學生輔導教師張麗珊播放着YouTube短片，帶領四年級全體學生邊做動作邊合唱近期大熱的麥兜《20秒洗手歌》，笑聲此起彼落；另一個課室，又隱約傳來小孩子朗讀課文的聲音，「一隻鳥，兩片雲，三座碼頭，四隻船……」原來中文科教師王燕珊，正和1D班的學生，重溫量詞的用法。聽着聽着，另一個班房傳來牧童笛聲，推門而入，是音樂科教師陳詠棋向三年級學生示範如何吹奏牧童笛。

恐跨境生難來港 迫切開展視像教學

雖然教育局宣布全港學校停課，但禤景榮學校早已「復課」，只是學生不用回校，由教師使用雲端視像會議軟件Zoom來授課。校長李小寶不諱言，這次創新的安排，是受環境所迫，「我的學校，過半數以上的學生都是跨境生，即使教育局說最早4月20日復課，但如果內地疫情持續，他們還是來不到香港的，實在有迫切性要盡早開展視像實時教學」。

作為語文科教師，王燕珊的擔憂來得更實在，「我們的內地生多說普通話，從開學初期，我需要跟他們用普通話溝通，到後來，他們已經可以用廣東話上課，進步是很大的。怎知現在突然停課，我很擔心他們又會在家說回普通話、家鄉話。事實上，早前我請同學錄音朗讀課文，我發覺他們的粵語發音確實差了」。

上午3節課 下午輪流練英語會話

說起電子學習，禤景榮學校從來都不是先導，甚至可說是「輸在起跑線」，「以往我們也沒怎推電子學習，翻轉課堂亦少做」。由無到有，且在大半個月內極速「上馬」，李小寶說，全體教職員，以至家長、學生都需要齊齊「落水」，缺一不可！

她表示，資訊科技（IT）組的角色固然重要，由物色兩地都合用的網絡平台、軟件，到提供種種技術支援， IT組功不可沒，但李小寶強調，若沒有班主任的協力，亦難以成事，「在推行視像實時授課前，各班班主任都花了很多時間，逐一致電學生，了解他們家中有沒有電腦設施、能否上網。之後，又在WeChat群組指導家長、學生怎樣使用Zoom，還要再每天提醒學生準時上課」。

目前校方暫安排學生每天上午上3節課，每節30分鐘；下午則輪流跟外籍教師練習英語會話。每天學生平均出席率約有95%，李小寶對此感到滿意。「最初有部分學生沒有電腦、沒有手機，連Wi-Fi網絡也沒有，我們迅速找機構借來25部平板電腦、Wi-Fi蛋，想辦法支援他們。」惟由於有少數內地學生仍身處鄉下，對外通訊有困難，校方稍後將安排他們補課，追回進度。

難即時回饋 掌握進度不及面授

禤景榮學校「復課」近3星期，運作漸見暢順，但原來當初亦有不少「蝦碌」場面，「最初幾次，同學們興奮得忘記所有課堂常規，不時交談，見到軟件上有互動白板功能，又紛紛在屏幕上亂畫一通，都幾失控」。說起初期的混亂情况，數學科科主任吳家豪也忍俊不禁。

總結經驗，該校大部分教師也認為，在停課期間，視像授課可發揮一定作用，但卻非「無敵」。吳家豪以數學科為例，「平日若遇見個別學生在算式上有困難，我會走到他身邊，執起筆，逐個步驟列出來給他看，但網上教學在這方面就會有少許失色」。另一名數學科教師刁頌殷補充：「平日上數學堂，我可以立即請學生試做，那便知道他們究竟是否明白，但現在用Zoom上課，很難做到即時回饋。另一方面，學生人數眾多，我也無法透過屏幕看到所有人的反應，對於掌握學生是否完全學會，信心不及面授課堂大。」

■家長心聲

「復課」免躲懶 調節作息

譚先生的兒子Oscar在禤景榮學校念小一，他很支持學校用Zoom授課，「比起停課初期，只是睇教學影片，現在Oscar可以跟教師、同學一起討論，互動大很多」。同時亦有助重新調節孩子的作息時間，「始終停課久了，小朋友會有點惰性。但現在網上實時9:40上課，Oscar便不能再賴牀，最遲8:30要梳洗吃早餐，讓他有重新上學的感覺」。

[Happy PaMa 教得樂 第285期]