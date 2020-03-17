幼園拍片教學 快遞教材練習

教師王芝婧正用普通話來教體育，她認為轉為網上教學，需要把課程內容稍為調節，例如要設計運動量大但又不佔太多空間的動作。像這個身體朝天四肢爬行的動作，可訓練孩子的臂力。（賴俊傑攝）

Cherylanne正在拍攝K3英文科的教學短片，影片播出之時，堂上所用來製作面具的材料，已快遞到學生家中。（賴俊傑攝）

【明報專訊】網上教學並非是「大哥哥大姐姐」的專利，幼稚園生也可受惠。像新加坡卓薈國際幼稚園（SDMC），已把其中一個課室變身成迷你影棚，採訪當日，便看見有攝影師正在拍攝外籍校長Cherylanne Morton為K3英文科準備的教學影片。今天的課題是Astronaut（太空人），當Cherylanne講解完讀音及意思後，便教導小朋友製作一個太空人面具，材料主要是紙碟及顏色筆等，整段影片長約3分鐘。

SDMC創辦人兼校監秦蓁透露，片段經剪輯後，會上載到學校網站，「學校會定時更新影片。家長只要登入學校網站，便可讓孩子收看中、英文及phonics等不同科目的教學片段」。她續稱，影片是由孩子認識的教師做主角，可令小朋友有親切感，有助學習。而片中所用的教材及練習課業等，會預先用快遞公司送到學生家中，方便學生觀看影片後，隨即可取出材料完成小勞作。

分拆多段短片 較易專心看

不過幼兒專注力較低，要他們長時間坐定定看影片，並非易事，為此教師會把每堂內容分拆成多段影片，每段長約僅數分鐘，讓孩子可逐段看。「建議家長在孩子收看一段時間後，讓他們休息一會，之後再看，這樣較易集中精神。」

學校為進一步加強與學生的互動，近日新增了視像實時教學，每星期兩次。另一方面，教師也會定時致電家長了解學生的進度，以及用電話跟孩子交談，維繫師生關係。

■家長心聲

陪看做練習 增親子時間

今年就讀K2的頌謙，周一至五的上午，都會坐定定觀看學校的教學影片，媽媽Mandy因疫情關係暫時停工，因此可陪伴小朋友在家上課，「和頌謙一起看時，他會專心些，我們會一起學唱歌，又會跟着教師的教導，跟他一起做小勞作，變相多了親子時間。做完的勞作及功課，可在學校網上分享」。

[Happy PaMa 教得樂 第285期]