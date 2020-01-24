DIY：親子工作坊 自創波板糖 趕走鬱悶

步驟：（8）最後加上用糖果砌成的名字或裝飾，大功告成。（黃志東攝）

步驟：（7）小朋友可以選傳統的圓形，或者用工具把波板糖變成心形、正方形或星形，創出個人風格。（黃志東攝）

步驟：（6）重點來了！把長條「打蛇餅」，波板糖的雛形終於出現啦！（黃志東攝）

步驟：（4）把七色搓成長條形，再排列起來，中間會用沾了開水的海綿當作「膠水」，把糖果拉合起來。（黃志東攝）

步驟：（3）白色的糖果是非常重要的部分，因為它是用來分隔開不同顏色的。而師傅會利用一個鈎子，協助把糖果拉成長條狀，小朋友都說像拉麵呢。（黃志東攝）

步驟：（2）把不同顏色混合起來，便可拼出多種不同顏色的糖果。手工糖的溫度大約有80℃，這樣它才會變得軟身，所以製作前，小朋友需戴上隔熱手套。（黃志東攝）

步驟：（1）糖果師傅會預早煮好三色糖果，這時候小朋友要動一動腦筋，猜猜怎樣的組合可以令這組糖果變出彩虹七色。（黃志東攝）

不含防腐劑——人手製作的手工波板糖純天然不含防腐劑，只可存放6個月，不過很多小朋友做完後都不捨得吃，把它視為一件漂亮的裝飾品。（黃志東攝）

【明報專訊】色彩繽紛的波板糖充滿魅力，它一出現總會逗得小朋友非常開心；如果可以親手DIY，喜悅雙倍遞增呢！就讓我們一同走進波板糖的魔法世界，體驗其製作過程吧！

文：顏燕雯

模特兒：Kaitlyn、Hiko

位於大坑的Papabubble開業已近10年，一向以售賣手工糖果為主，去年開始更增設常規DIY課程，無論親子、情侶、閨密等配搭，都可以在店內跟師傅學做獨一無二的手工糖，包括粒粒糖果和不同款式的波板糖。為應對疫情，最近更特別開設私人手工糖果親子工作坊，只要選定一個時段，該時段就是報名者個人專屬，可最多6個朋友一同參加，甚至專享一對一教授，不會有其他客人加入。

互動教學 啟發創意

Papabubble是西班牙品牌，現時世界各地都有專門店，而本港負責人Ammy曾花3個月在西班牙汲取糖果製作及銷售經驗。現時店內除了出售一些有本地特色的手工糖，還有一個開放式工場，糖果師傅會在裏面製作糖果，也會用作上課之用。Ammy說，小朋友進店內看見琳瑯滿目的糖果，已經非常興奮，她也不介意給小朋友試食、猜猜不同的糖果是哪一種味道。「黃色的糖不一定是芒果或檸檬味，我們很想打破大家一些固有的看法。」Ammy指課堂中，師傅會用互動式教學，例如會問他們要用什麼顏色的糖混合起來才能變成綠色？把糖果切成3份的話，要從哪個位置切下去？藉此啟發他們思考。「此外，小朋友也有機會發揮自己的創意，包括設計波板糖的形狀、裝飾等。來這裏做糖果可以在完全放鬆、毫無壓力的環境下完成，這個有趣的經驗會令他們畢生難忘。」

■DIY波板糖

步驟：

（1）糖果師傅會預早煮好三色糖果，這時候小朋友要動一動腦筋，猜猜怎樣的組合可以令這組糖果變出彩虹七色。

（2）把不同顏色混合起來，便可拼出多種不同顏色的糖果。手工糖的溫度大約有80℃，這樣它才會變得軟身，所以製作前，小朋友需戴上隔熱手套。

（3）白色的糖果是非常重要的部分，因為它是用來分隔開不同顏色的。而師傅會利用一個鈎子，協助把糖果拉成長條狀，小朋友都說像拉麵呢。

（4）把七色搓成長條形，再排列起來，中間會用沾了開水的海綿當作「膠水」，把糖果拉合起來。

（5）加入白色長條，之後摺起來，不斷搓成扭紋狀。

（6）重點來了！把長條「打蛇餅」，波板糖的雛形終於出現啦！

（7）小朋友可以選傳統的圓形，或者用工具把波板糖變成心形、正方形或星形，創出個人風格。

（8）最後加上用糖果砌成的名字或裝飾，大功告成。

■INFO

波板糖工作坊親子班

（另設其他班別，可致電查詢）

對象：3至12歲

價錢：$450/一對親子

查詢：6311 8286

網址：www.papabubble.com.hk

[Happy PaMa 教得樂 第285期]